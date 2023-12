Ambiance électrique, pluie, combat dans les airs, joie des supporters… Le RC Lens a tremblé mais assuré mardi sa qualification pour les barrages d’accession aux huitièmes de finale de la Ligue Europa, en battant Séville à domicile 2-1, lors de sa dernière rencontre de Ligue des champions au stade Bollaert. Une belle soirée de football qui a attiré les photographes de sport au plus près du gazon afin de capter les émotions, les faits de jeu et les moments insolites. A travers le making of de la photo du défenseur lensois Jonathan Gradit recevant le ballon dans le visage, le photographe d’Associated Press distribuée par Sipa Press, Thibaut Camus, revient sur son métier au bord des terrains de football.

Que voit-on sur l’image ?

« C’est à la réception d’un dégagement du ballon par le gardien de but de Séville. Le joueur de Lens était à la lutte avec un Sévillan pour avoir le ballon de la tête, précise à 20 Minutes Thibault Camus. A la suite d’une bousculade, il calcule mal la trajectoire de la balle et la reçoit en plein visage. » Le photographe explique que les situations de ballons en l’air sont toujours intéressantes en football car « il se passe des choses plus originales et un peu moins maîtrisées » que lors des simples courses. « Ici, on est sur le moment de l’impact et de la surprise car il n’est pas censé faire ça… ce n’est pas un geste très technique (rire). » Tout en précisant que même si le joueur était un peu surpris, il a pu reprendre le match sans souci.

Quel est le contexte de prise de vue ?

« C’est au stade Bollaert, à Lens, où il y a quatre tribunes assez verticales. On ressent bien les vibrations des supporters, leurs chants, ils sautent beaucoup, c’est vraiment une ambiance un peu électrique et assez sympathique, raconte le photographe. Je suis au bord du terrain et je me mets face à l’attaque de l’équipe que je souhaite couvrir. » En première mi-temps, il nous explique s’être mis du côté des attaquants du Racing club de Lens. En voyant la domination des joueurs du FC Séville, il a décidé de rester à la même place en deuxième période car il a pensé qu’ils avaient plus de chance de marquer et gagner. « Ce que l’on cherche, c’est la possibilité d’avoir un but et la célébration des joueurs car ce sont les images les plus utilisées pour résumer un match. »

Associated Press peut envoyer jusqu’à six photographes pour couvrir les très gros matchs mais Thibaut Camus était seul à Lens. « Nous avons surtout des clients qui ne sont pas français donc pour celui-ci nous avons envoyé qu’un seul photographe », précise-t-il. Concernant la position sur le terrain, c’est au photographe de faire des choix. Il nous donne un exemple : « Si je photographie un match du Paris Saint-Germain, je vais faire le choix de couvrir deux fois l’attaque du PSG car c’est la plus grosse équipe française, une grosse équipe européenne, et il y a Mbappé… Une réaction de Kylian Mbappé, c’est toujours vendeur. » Techniquement, il est équipé ici avec un téléobjectif de 400 mm et utilise une vitesse d’obturation rapide. « Ce qui est important c’est le réglage de l’autofocus [la mise au point automatique] afin que le point soit toujours fait sur le joueur qui a le ballon. Cela va très vite et il y a parfois plusieurs joueurs dans le cadre. Sur cette image, si j’ai le point sur le joueur de Séville derrière, où l’arbitre devant, elle n’existe pas. »

L’anecdote en plus

Le photographe se remémore un autre match européen, Toulouse – Liverpool (3-2), le 9 novembre 2023 en Ligue Europa. « J’étais en solo, sans éditeur, comme quand j’ai débuté, assis sur le bord du terrain avec l’ordinateur. A la fin du match, il y a un but pour Liverpool qui est vérifié au VAR [arbitrage vidéo]. Le but n’est pas accordé et je photographie un peu au débotté la réaction de deux joueurs toulousains. Et le lendemain la photo fait la une du journal L’Equipe ! Ce genre de chose, quand on est seul au bord du terrain, un peu à l’ancienne, c’est ce que le photographe aime. »

Les unes du journal L'Équipe du vendredi 10 novembre



Lire l'édition > https://t.co/LRIl7Kcd5o#TFCLIV pic.twitter.com/Tc1s1yvGux — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 10, 2023





En photographie de sport, Thibault Camus reconnaît que l’anticipation fait la différence. « C’est ce qui fait les bonnes photos, en étant prêt techniquement sans avoir l’œil rivé dans son viseur, dans l’idée de regarder globalement le jeu. On anticipe les coups de tête, les confrontations entre les joueurs. » En insistant également sur la connaissance du jeu et de l’équipe que l’on photographie. « En football, je couvre majoritairement le PSG, j’ai donc l’habitude de leurs phases de jeu. Je m’en suis rendu compte hier [mardi] car j’étais un peu perdu par moments. Les positions des joueurs changent suivant les équipes. Les automatismes que j’ai en faisant le PSG ne sont peut-être pas les mêmes que les photographes qui suivent souvent le RC Lens. »