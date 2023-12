Il dénonce « un montage d’échange de messages ». Au lendemain de son interview sur BFMTV, durant laquelle il a répondu aux accusations de viols et d’agressions sexuelles le visant, Sébastien Cauet réplique.

L’animateur pointe du doigt la chaîne d’info en continu après la diffusion de captures d’écran de messages « attribués, par son accusatrice, à Sébastien Cauet, ce sans la plus élémentaire précaution, ni respect de la présomption d’innocence ». Ce lundi, ses avocats ont annoncé « interroger l’Arcom [l’autorité de régulation des contenus télévisuels] sur cette diffusion de documents falsifiés » par le média. Ils indiquent également qu’ils vont « consulter le CDJM [Conseil de déontologie journalistique et de médiation] sur l’interview à charge opérée par le journaliste Benjamin Duhamel ».

Dimanche soir, Sébastien Cauet est sorti du silence concernant les trois plaintes pour viols et agressions sexuelles le mettant en cause. Le présentateur vedette de NRJ a dénoncé des « mensonges » et une « tentative d’extorsion de fonds en bande organisée ». « La parole des femmes victimes est sacrée, dans mon cas il s’agit de mensonges », a-t-il déclaré sur BFMTV, se disant « en morceaux, dévasté ».