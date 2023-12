L’écart se resserre entre les deux principales chaînes d’information en continu. Portée notamment par Pascal Praud, CNews se rapproche de plus en plus de BFMTV sur les audiences du mois de novembre, selon les chiffres de Médiamétrie publiés lundi.

La chaîne du groupe Altice reste en tête des chaînes info avec 2,8 % de PDA, en hausse de 0,1 point par rapport à un an auparavant. Mais CNews gagne 0,4 point sur un an et la talonne, avec 2,5 % de part d’audience. La troisième est LCI (groupe TF1), avec 1,8 % (-0,2 point sur un an), suivie par la chaîne publique France Info (0,8 %, +0,1).

CNews, qui se félicite de connaître la « plus forte progression des chaînes d’info », avait atteint en octobre sa meilleure audience mensuelle depuis sa création, avec 2,7 % de PDA. La chaîne appartient au groupe Canal+, lui-même contrôlé par Vivendi, groupe du milliardaire Vincent Bolloré. C’est également le cas de C8, chaîne dont le controversé animateur Cyril Hanouna est la vedette.

BFMTV reste leader

Régulièrement accusée par des figures de gauche de promouvoir les idées ultra-conservatrices prêtées à Vincent Bolloré, CNews a été créée en 2017 sur les cendres d’iTélé. De son côté, BFMTV a souligné dans un communiqué se placer en « très large leader info », avec 12,4 millions de téléspectateurs en cumulé par jour, devant CNews qui en compte 8,2 millions.

La chaîne s’est fait voler plusieurs têtes d’affiche cette saison. Outre Bruce Toussaint, qui animera à partir de janvier une matinale inédite sur TF1, Jean-Baptiste Boursier et Aurélie Casse ont rejoint respectivement LCI et France Télévisions à la rentrée. Elle a répliqué en recrutant Laurent Ruquier pour sa tranche 20h-21h du lundi au jeudi.

Pour sa part, LCI (groupe TF1), qui avait progressé ces derniers temps grâce à son prisme international et sa couverture de la guerre en Ukraine, ne semble pas profiter de l’actualité marquée par la guerre Israël-Hamas. Mais la chaîne se félicite de signer « la plus forte progression » chez les CSP + (catégories socioprofessionnelles supérieures) des chaînes d’infos à +0,3 point en un an.