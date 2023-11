Toujours présentés comme réfractaires à l’information, les jeunes sont pourtant plus enclins à payer pour s’informer en ligne que leurs aînés. Mais dans l’ensemble, les Français sont peu nombreux à accepter de dépenser pour suivre l’actualité. Moins de 20 % d’entre eux le font, selon le dernier baromètre Kantar Public pour La Croix sur la confiance dans les médias.

Présentée mercredi au festival Médias en Seine à Paris, la dernière mouture de ce sondage réalisé depuis 1987 intègre de nouvelles questions sur les efforts financiers consentis par les répondants pour accéder à l’information. A la question « actuellement, dépensez-vous de l’argent pour être informé de ce qui se passe dans l’actualité ? », 18 % des 1.500 personnes interrogées en ligne du 6 au 11 octobre (méthode des quotas) répondent oui et 82 % non. Chez les moins de 35 ans, 27 % répondent oui, contre 16 % chez les 35 ans et plus.

Internet rattrape la télé

Concernant plus spécifiquement l’information sur Internet, près de 7 répondants sur dix (67 %) déclarent qu’ils ne seraient pas prêts « à souscrire un abonnement à un média ou un site pour accéder à son contenu payant ». 8 % disent déjà le faire et 7 % assurent être totalement prêts à le faire. Chez les moins de 35 ans, moins de la moitié (45 %) refuserait de prendre un abonnement payant, et 11 % le font. Chez les 35 ans et plus, plus de 7 répondants sur 10 (74 %) refuseraient de payer, quand seulement 7 % ont déjà souscrit un abonnement.

Indépendamment de ces considérations financières, la télévision reste le média le plus utilisé pour s’informer, mais se fait rattraper par Internet. Soixante-neuf pour cent des sondés disent utiliser le petit écran au moins une fois par jour pour s’informer. Ce chiffre baisse de 2 points par rapport à janvier 2023, alors que la part de gens citant Internet grimpe de 10 points, à 62 %. Suivent la presse (papier ou en ligne, 45 %, en baisse de 4 points), la radio (37 %) et les podcasts (11 %). La confiance générale envers les médias s’est dégradée depuis le dernier baromètre, 57 % des sondés considérant qu'« il faut se méfier de ce que disent les médias sur les grands sujets d’actualité », soit 3 points de plus qu’en janvier.