Sexe et punchlines… « Frenchie Shore », une téléréalité à la dérive

« Ce programme contient un langage, des scènes et des références sexuelles qui peuvent choquer les jeunes téléspectateurs », nous prévient un message d’avertissement diffusé en amont du premier épisode. Une alerte doublée d’une précaution supplémentaire : Frenchie Shore est déconseillé au moins de 16 ans. On comprend vite pourquoi. Diffusée depuis le 11 novembre sur Paramount + et MTV France (à raison d’un épisode par semaine), l’émission ne fait pas vraiment dans la dentelle.

Le principe de cette téléréalité inédite ? Suivre les festivités, les ébats et les états d’âme – en creux –, de dix candidates et candidats (« les 10 plus gros fêtards de France ») dans une villa du Cap d’Agde, dans l’Hérault. Dans sa forme, l’émission peut évoquer le Loft ou les Marseillais. Mais en beaucoup, beaucoup plus trash. Concept, scènes de sexe presque non dissimulées, propos explicites… Voici ce qu’il faut savoir sur Frenchie Shore avant de pouvoir en parler à la machine à café.

Punchlines et étalage de kikis

On pensait avoir fait le tour de la question dans les années 2000 avec la fameuse scène de la piscine dans Loft Story. Ou avec les séquences « olé olé » de L’île de la tentation qui pimentaient les samedis soir de TF1. Du pipi de chat à côté de Frenchie Shore. Le spectateur y observe le quotidien de dix candidats enfermés dans une maison pour y passer des « vacances de rêve ». Le tout entrecoupé par quelques missions à l’extérieur pour permettre aux joyeux lurons de gagner leur croûte, dans des restaurants par exemple. Mais le propos réside principalement dans ce qui se passe dans la villa : des fêtes à rallonge, des engueulades et du sexe. On vous l’a dit : des « vacances de rêve ».

On ne parle pas uniquement de danses collé-serré ou de petits roulages de pelles avec filets de bave (il y en a aussi, rassurez-vous), mais de fellations à peine floutées ou de parties de jambes en l’air. Sans compter les nombreuses exhibitions de kikis (pas la petite peluche des années 1980) et les tripotages incessants au bord de la piscine, sur la piste de danse, dans la salle de bains, entre deux couloirs… Partout où l’espace le permet, en somme.

Le sel du programme réside peut-être dans le langage particulièrement fleuri (pour ne pas dire vulgaire) des candidats et le concours de punchlines permanent qui les anime. Comme cet échange percutant que l’on entend au tout début du générique. « J’aime pas trop embrasser… », lance une candidate. « Tu préfères sucer ? », lui répond l’un de ses camarades. Dans cet art de l’éloquence, Tristan semble se démarquer dès les premiers épisodes. « J’ai le cœur sur la main et la main sur la queue », dit-il notamment. Il faut savoir saluer le sens de la formule.

« A la limite de la pornographie » selon la ministre de la Culture

Mais d’où nous vient cette nouvelle petite merveille ? Produite par Ah ! Production (Mamans et Célèbres, La Villa des Cœurs Brisés…), l’émission est adaptée d’une téléréalité américaine diffusée outre-Atlantique sur MTV entre 2009 et 2012. Intitulé Jersey Shore, le programme de 6 saisons (et 71 épisodes), dévoilait le quotidien de 8 colocataires américains d’origines italiennes. Un show adapté depuis au Royaume-Uni (Georgie Shore) et en Espagne (Gandia Shore).

Pour sa version française, tournée durant un mois l’été dernier, on nous promet un programme non scrypté et la spontanéité des candidats. « À aucun moment la production ne nous a imposé de faire quoi que ce soit. Il n’y a pas de fil conducteur », assure Ouryel, l’une des candidates, à Télérama. Une première saison qui mise clairement sur la déglingue et l’échange de fluides, sans pour autant verser dans le X, selon son producteur David Maceira. « Nous ne sommes pas là pour faire un film pornographique », souligne-t-il auprès du Parisien.

Un avis que ne partage pas vraiment la ministre de la Culture Rima Abdul-Malak, pour qui Frenchie Shore, « est à la limite de la pornographie ». « On n’est pas dans le registre de la fiction, d’un film ou d’une série, avec le recul que ça implique. Pour des adolescents qui vont se dire, c’est ça la réalité des rapports humains, des rapports sexuels, ça peut être une entrée en matière catastrophique », estime-t-elle dans une interview au Parisien. « Ce programme est déconseillé aux moins de 16 ans. Mais n’importe qui peut tomber dessus sur les réseaux sociaux comme ça m’est arrivé. L’Arcom (l’autorité de régulation des médias), contrairement à ce que j’ai pu lire, a compétence pour les plates-formes au titre de la protection des mineurs », ajoute-t-elle.

Qui couchera avec qui (et comment) ?

Du côté des fêtards, l’émission met en avant un casting qui n’a pas froid aux yeux et inclusif, avec des candidats aux orientations sexuelles et identités de genres diverses. Le « reflet d’une partie de la génération Z » et un « un vrai girl power », estime le producteur « Je vois des jeunes libres et à l’aise avec leur sexualité. Ils n’ont pas de filtres ni de barrières et s’affranchissent du qu’en-dira-t-on », dit-il. On ne dira pas le contraire. Ne vous attendez pas non plus à de grands discours engagés et militants de lutte contre le patriarcat (du moins dans les trois premiers épisodes diffusés actuellement). Le programme n’est pas exempt de clichés, sexistes notamment, et repose essentiellement sur la potentialité des expériences sexuelles des candidats entre eux.

Dans les grandes lignes : Qui couchera avec qui (et comment) ? Qui montrera le plus fréquemment ses poils pubiens (et ce qui va avec) ? Combien de fois les mots « chatte » et « bite » seront-ils prononcés au fil de la saison ? On vous met au défi de les compter.