Le prix Goncourt a été décerné mardi à Jean-Baptiste Andrea pour Veiller sur elle (éditions L’Iconoclaste), une histoire d’amour au temps du fascisme en Italie déjà récompensée par le prix Fnac. Chaque année, l’annonce du prix littéraire le plus prestigieux en France provoque l’effervescence des journalistes, cameramen et photographes rassemblés au restaurant Drouant à Paris. La photojournaliste Isa Harsin couvre régulièrement cet événement pour l’agence Sipa Press. À travers le making of d’une image de l’écrivain lauréat répondant à la presse juste après l’annonce des résultats, elle dévoile à 20 Minutes quelques petits secrets pour réaliser la bonne photo.

Que voit-on sur l’image ?

« C’est une image d’euphorie et d’effervescence autour de Jean-Baptiste Andrea, la star du jour, détaille Isa Harsin à 20 Minutes. Là, le lauréat ne regarde pas les photographes, il est dans son monde avec les journalistes pour décrire ce qu’il ressent et parler de son livre. » Pour la photographe, le cadrage de l’image est « suffisamment large pour voir tout ce qu’il se passe autour de lui ». On voit également Didier Decoin, le président du jury, assis, qui « attend tranquillement ». Isa Harsin explique qu’elle voulait une image de la table avec Dider Decoin pendant l’interview de l’écrivain car c’est « la photo qui représente le Goncourt ». Tout en confiant : « L’année dernière je ne l’avais pas eu, et là, je me suis dit : "Il faut que je l’aie !" »

Quel est le contexte de prise de vue ?

Isa Harsin souligne à 20 Minutes : « Le Goncourt, c’est un prix mythique dans un lieu mythique », à savoir, le restaurant Drouant dans le 2e arrondissement de Paris. « Ce que je recherche, c’est d’avoir toutes les séquences de la remise du prix. On est nombreux et il y a beaucoup de caméras. » Elle raconte qu’une fois le nom connu, il faut être dehors pour avoir l’arrivée du lauréat. Ensuite, il y a deux options : « Soit on arrive à monter tout de suite dans la salle du restaurant en sachant que les caméras de télévision sont prioritaires, soit on attend dehors parce qu’il y a toujours la séquence photo à la fenêtre. Là, j’ai tenté la salle du déjeuner, en me disant que j’allais me faufiler et passer après les caméras. » Et une fois en haut, la photographe ajoute : « On essaye d’avoir une scène d’ensemble tout en étant rapide car une fois les interviews finies, il faut redescendre pour avoir également le gagnant se montrant à la fenêtre. » Côté matériel, la journaliste nous confie avoir deux boîtiers, l’un équipé avec un objectif 24-70 mm et l’autre avec un 70-200 mm, lui permettant d’avoir une large palette d’angle du plus large ou plus serré suivant la valeur de plan qu’elle veut attribuer à l’image. Elle utilise ici la première option.

L’anecdote en plus

En évoquant l’euphorie et le groupe des journalistes à l’affût, Isa Harsin précise : « Il n’y a absolument pas de place attribuée. On peut se bousculer un peu mais en règle générale cela se passe bien. » Elle explique que tous les photographes se connaissent plus ou moins et qu’ils essayent de travailler « en bonne intelligence ». Une ambiance confraternelle qui permet généralement à chacun de faire la photo qu’il souhaite. « On fait le même métier et il faut savoir aussi un peu partager, en sachant que l’on a tous un œil différent », ajoute-t-elle. Le photographe passe beaucoup de temps à attendre et il faut savoir être patient. Et cette attente permet à Isa Harsin de « repérer les lieux et trouver la petite place quand il y a du monde ». Cependant, elle met en garde à ne pas tomber dans une forme de facilité lorsque l’on photographie souvent un sujet. La photojournaliste essaye toujours de chercher de nouveaux angles mais précise que cela aide de connaître « les lieux et la lumière ».

Concernant la présence des femmes dans le photojournalisme, « cela fait maintenant plus de dix ans que je suis sur le terrain et cela se passe vraiment très bien. Même si cela reste masculin, il y a de plus en plus de consœurs et les hommes l’acceptent plutôt bien. Ensuite, nous avons tous une sensibilité différente. » Et d’ajouter : « Et il y a une relève avec des femmes jeunes », en citant Jeanne Accorsini ou Gabrielle Cézard, également de l’agence Sipa Press.