Des rafales à près de 200 km/h, une mer déchaînée, de nombreux dégâts, des victimes… Le fort coup de vent de la tempête Ciaran, entre mercredi et jeudi dans le nord-ouest de la France, a fait au moins trois morts, après le décès d’un électricien lors d’une intervention samedi à Pont-Aven (Finistère). Le photographe de l’Agence France-Presse, Fred Tanneau, originaire de Bretagne, était aux premières loges pour couvrir les intempéries. Il explique à 20 Minutes le making of d’une photo de vagues s’écrasant sur des rochers, à Penmarc’h (Finistère), le jeudi 2 novembre 2023 au matin, alors que la tempête frappait la région. Il revient également sur les comportements à adopter lorsque l’on exerce son métier dans des conditions extrêmes.

Que voit-on sur l’image ?

« Je vois des énormes vagues qui s’écrasent sur des rochers à Penmarc’h, explique Fred Tanneau à 20 Minutes. Un endroit très dangereux où il y a déjà eu plusieurs morts. » Le photographe originaire de Quimper (Finistère) précise qu’il est « resté juste un petit moment à attendre que ce soit le plus spectaculaire possible » car il avait « beaucoup de choses à faire » pour couvrir « tous les dégâts » causés par la tempête Ciaran. Il ajoute : « Il y avait vraiment un beau ciel à ce moment-là, bien noir au fond, et une belle lumière juste devant. » A une relance sur le côté pictural de l’image, il confie : « Mon défunt père était peintre et j’ai grandi avec des peintures de mer accrochées au mur chez moi. » Un environnement qui forme forcément l’œil. Et complète : « Il était originaire du lieu où j’ai pris la photo. A chaque fois que je viens dans le pays du Bigouden, je pense à lui. »

Quel est le contexte de prise de vue ?

« J’avais pris une réservation dans un hôtel sur la côte, à Plobannalec-Lesconil, car c’est là que les vagues sont assez impressionnantes quand elles se brisent sur les rochers. Je me suis levé vers 6h30, j’y suis allé en pleine nuit et ce n’était pas si spectaculaire. J’ai donc pris la route en direction de la ville côtière de Penmarc’h », raconte Fred Tanneau à 20 Minutes. Sur le chemin, il relate avoir été « bloqué par un énorme arbre en plein milieu de la route. » Une fois arrivé sur le bord de mer, vers 7h15, il y avait « plein d’écume qui volait en l’air, dans les rues… Un signe de grosses tempêtes », explique le photographe Breton. Il détaille : « Quand je me suis approché c’était vraiment fort. J’ai rarement vu des houles aussi importantes au loin qui approchaient. Le jour venait juste de se lever et j’ai croisé qu’une seule personne qui marchait, j’étais tout seul… J’ai vraiment été très prudent en me protégeant contre les murs. » Concernant son matériel, il était équipé avec un téléobjectif 70-200 mm. « Ça soufflait tellement que j’ai été obligé de m’abriter dans une entrée de garage et de caler l’objectif contre le mur tellement ça bougeait », confie-t-il. Il ajoute : « J’avais une peau de chamois posée sur l’appareil et j’étais constamment en train de nettoyer l’objectif pour enlever les gouttes de pluie. » Dans ces circonstances, il faut également utiliser une vitesse d’obturation rapide pour éviter les flous de bougés. « Ce sont des conditions sportives », conclut-il.

L’anecdote en plus

En partant rapidement le matin, il voit une alerte l’informant que toutes les routes étaient interdites à la circulation mais que les journalistes pouvaient passer. « Pour la petite anecdote, je me suis fait contrôler par la police municipale, on m’a demandé ma carte de presse. C’est la première fois en vingt ans ! » Il ajoute : « C’était justifié car toutes les routes étaient interdites d’accès ce jour-là, et encore plus les bords de mer ». Et précise : « Je ne conduisais vraiment pas vite en étant hypervigilant. Dans la voiture, j’ai tout ce qu’il faut, je suis équipé. J’ai la veste de quart, les bottes… Car l’écume c’est très beau en photo mais également très salissant. Il faut penser à protéger le bonhomme et le matériel, même si le matériel, c’est secondaire… » A une relance sur l’évaluation des risques, il révèle : « A l’AFP les règles sont bien claires, on ne prend aucun risque pour une photo. » C’est pourquoi il est resté à l’abri durant le pic de la tempête entre minuit et 6h00. Sur les conditions de vigilance lors des photos de tempête, il se souvient : « J’ai un ancien collègue photographe qui s’est fait emporter par une vague dans le Morbihan. Alors qu’il était en train de prendre des images, une vague l’a happé par-derrière et il est tombé à l’eau avec ses appareils ! Il ne doit sa survie qu’à une vague qui l’a rejeté sur un rocher. » Et de conclure avec philosophie : « Il ne faut jamais oublier que la mer gagne toujours. »