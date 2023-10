C’est l’histoire d’un divorce professionnel… qui se passe mal. Le groupe Altice, propriétaire de BFM et RMC a annoncé, par voie de communiqué, ce lundi a annoncé qu’il allait engager des poursuites judiciaires à l’encontre de Jean-Jacques Bourdin.

« Monsieur Jean-Jacques Bourdin multiplie les attaques publiques et infondées contre son ancien employeur et ses anciens collègues », dénonce Altice. « Les dénigrements successifs de Monsieur Jean-Jacques Bourdin envers Altice Media, BFM, RMC, ses salariés et dirigeants, feront l’objet des poursuites judiciaires adaptées », précise le groupe, ne souhaitant pas faire plus de commentaires.

« Je ne pouvais plus travailler avec Marc-Olivier Fogiel »

Invité dimanche sur le plateau de C Médiatique sur France 5, Jean-Jacques Bourdin est revenu sur cette séparation en visant particulièrement Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFMTV. « Je ne pouvais plus travailler avec Marc-Olivier Fogiel », a-t-il déclaré. « J’ai toujours été très indépendant (…) personne n’est jamais venu s’insérer dans mon travail. Je n’ai jamais accepté cela. (…) et Marc-Olivier Fogiel sans cesse m’appelait en me disant il faut appeler untel… Je ne peux travailler comme ça (…) Si Marc-Olivier Fogiel s’en va, j’irai à BFM », a lancé le présentateur désormais pour Sud Radio. « Aujourd’hui, je ne donnerai pas de noms, mais d’autres personnalités de la chaîne ont envie de s’en aller », a ajouté le journaliste de 74 ans.

— CMédiatique (@cmediatique) October 29, 2023



Le présentateur et la chaîne avaient mis un terme à leur collaboration en juin 2022 à la suite d’une enquête interne. Il était visé par une plainte pour agression sexuelle déposée six mois plus tôt par la journaliste Fanny Agostini, ancienne présentatrice météo de RMC-BFMTV, pour des faits remontant à 2013. Quelques jours plus tard, une seconde femme avait aussi déposé une plainte pour agression sexuelle, harcèlement et exhibition sexuelle, accusant Jean-Jacques Bourdin de faits survenus à la fin des années 1980.