Les bonnes nouvelles sont rares, alors il faut en profiter. Reporters sans frontières (RSF) a annoncé mercredi la libération du journaliste franco-afghan Mortaza Behboudi par la justice talibane. Il était détenu depuis 284 jours.

« La décision de la cour criminelle de Kaboul de libérer le journaliste Mortaza Behboudi suscite bien entendu un immense soulagement pour son épouse Alexandra, pour ses amis et ses collègues, et pour tous les défenseurs de la liberté de la presse », a commenté Christophe Deloire, le secrétaire général de l’organisation non gouvernementale qui défend la liberté de la presse en France et dans le monde.

« La vie peut désormais recommencer »

Pour l’épouse du journaliste incarcéré en janvier 2023, deux jours après son entrée en Afghanistan, où les droits humains ont largement régressé depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, « la vie peut désormais recommencer ». « Je suis reconnaissante pour tout le soutien reçu, pour avoir pu voir comment la personnalité de Mortaza a brillé même dans les moments les plus sombres. Personne ne devrait subir de détention arbitraire ni la douleur de ne pas savoir ce qu’il est advenu d’un être cher. Je le répète : le journalisme n’est pas un crime », a-t-elle ajouté, selon le communiqué de RSF.

Reporters sans frontières promet par ailleurs de publier des « informations sur les coulisses de cette libération » dans les prochaines heures.