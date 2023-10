Annonce surprenante alors que les chaînes de télévision ont depuis longtemps dévoilé leurs grilles pour la saison 2023-2024. L’une des stars de BFMTV, Bruce Toussaint, va rejoindre TF1 pour y animer une matinale quotidienne inédite à partir de début 2024, a annoncé le groupe TF1 jeudi.

Actuellement aux commandes du Live Toussaint de 9 heures à midi sur la chaîne d’info en continu, « Bruce Toussaint présentera du lundi au vendredi un rendez-vous matinal quotidien d’accueil », a annoncé TF1 dans un communiqué. Cette nouvelle émission « verra se succéder des éditions d’information, des rubriques sur la vie quotidienne, la culture, l’art de vivre et les grandes tendances », précise la chaîne, propriété du groupe Bouygues.

« Au plus près des téléspectateurs »

« Entouré d’une nouvelle équipe de chroniqueurs, [Bruce Toussaint] s’appuiera sur le réseau de correspondants en région pour être au plus près des téléspectateurs et de leur vie quotidienne », est-il ajouté. Cité dans le communiqué, le directeur général adjoint de l’information du groupe TF1, Thierry Thuillier, s’est réjoui de l’arrivée d'« un très grand journaliste qui saura donner l’élan nécessaire » à un « nouveau rendez-vous » censé « renforcer le lien de proximité avec le public ».

C’est le troisième journaliste vedette que BFMTV perd cette saison après Jean-Baptiste Boursier, parti animer la matinale de LCI, la chaîne d’info du groupe TF1, et Aurélie Casse, recrutée par France 5 pour l’émission « C l’hebdo ». Toujours loin devant dans le classement des chaînes d’info, la chaîne du groupe Altice, rejointe à la rentrée par Laurent Ruquier, voit toutefois l’écart se resserrer avec ses concurrentes CNews et LCI ces derniers mois.