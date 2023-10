« Street photography », photojournalisme, photographie plasticienne, documentaire, culinaire, de sport ou animalière… La 17e édition du Salon de la Photo se déroule de jeudi à dimanche à la Grand Halle de La Villette, à Paris, dans le 19e arrondissement.

L’événement met également à l’honneur un ou une photographe à travers une rétrospective de son travail dans la Grande Expo. Les clichés où « les corps et les décors riment ensemble » du photographe de rue Jean-Christophe Béchet sont exposés cette année. L’occasion pour 20 Minutes de revenir sur making of d’une image réalisée à Tokyo, en 2018, avec son auteur. Une photo qui fait la couverture de son livre Macadam Color Street Photo, aux éditions Lece.

Que voit-on sur l’image ?

Jean-Christophe Béchet décrit à 20 Minutes « une photo urbaine d’une jeune femme dans un café avec une lumière particulière. Elle a une attitude et des habits qui vont parfaitement avec le décor. » Le photographe de rue précise que l’image à « une énigme cinématographique » car c’est « une microfiction où l’on peut se raconter un imaginaire ». Il confie qu’il est « sensible à la mélancolie urbaine et la façon d’être seul dans les villes », un peu comme le peintre américain Edward Hopper (1882-1967) dont l’œuvre dessine « la banalité américaine » avec « des gens qui s’ennuient, seuls à des bars, des coins de rue, des vitres transparentes ». Il ajoute : « A Tokyo, il y a 14 millions d’habitants et on a l’impression que beaucoup de gens sont seuls. » A une relance sur le jeu des lignes dans le cadrage, il répond : « Pour moi c’est la base, c’est ce que je dois réaliser pour faire passer mon message, c’est comme un texte bien écrit. » Il cite les photographes Willy Ronis (1910-2009), Henri Cartier-Bresson (1908-2004) ou encore Robert Doisneau (1912-1994) comme référence pour « une photo ancrée dans un territoire et une temporalité ». Il essaye de « rendre le quotidien intéressant par la qualité de la photo ». Le photographe conclut : « Pour moi, cette photo représente l’habitante d’une ville du début du XXIe siècle. »

Quel est le contexte de prise de vue ?

Le photographe explique qu’il repère les lieux en marchant dans la ville. « Je sens qu’un lieu va accoucher de quelque chose, je sens que la lumière est belle et je peux rester sur place un quart d’heure, une demi-heure, où revenir plusieurs fois car la lumière et les attitudes changent au cours de la journée. C’est aussi pour ça que c’est bien cadrer car je prends mon temps. » Et précise : « Si le décor me plaît, je me dis que dans les villes comme Paris, Tokyo ou Hong Kong, il va forcément se passer quelque chose d’intéressant à l’intérieur. » Pour cette image, il dit avoir choisi le cadre « avant que la fille n’entre dans le café ». Il trouvait « le carrefour intéressant » mais déclare que « c’est quand même la lumière qui façonne l’image, puis j’ai la chance que la fille arrive, qu’elle soit en jaune, qu’elle porte des rayures ».

L'affiche du Salon de la Photo 2023. - SALON DE LA PHOTO

L’anecdote en plus

Après avoir fait plusieurs photos durant cette journée à Tokyo, Jean-Christophe Béchet se rappelle : « Dans ma mémoire ce n’était pas du tout cette photo qui était restée gravée, je l’avais oubliée… Je pensais à une autre et elle s’est révélée être la meilleure. » Il confie : « Je ne consulte pas mes images sur le moment, je fais des photos en numérique comme en argentique et je les regarde à froid, avec des bonnes surprises et des moins bonnes. » Au sujet d‘un conseil qu’il pourrait donner aux photographes de rue, il concède : « Ce sont rarement des petits faits qui paraissent amusants dans la vie qui vont l’être en photo. » Et ajoute : « Une photo pour qu’elle soit lisible doit avoir une grammaire visuelle, de cadrage, de lumière. Ce n’est pas une question de rapidité et de vitesse mais plutôt une question de patience et de persévérance. » Au sujet des différences entre le photojournalisme et la photographie de rue, Jean-Christophe Béchet explique avec sympathie : « C’est un peu comme des journalistes de presse écrite et des écrivains qui ne sont pas dans la même dynamique. » Le photoreporter est plutôt « contraint par l’information et dans l’immédiateté ». Lui préfère « photographier des instants qui n’ont aucun intérêt mais qui le deviennent par la photo » avec « une autre relation au temps et au sujet ».