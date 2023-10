Un match entre l’Afrique du Sud et l’Irlande dans la poule B de la Coupe du monde de rugby au Stade de France le soir, un rassemblement contre les violences policières dans Paris, l’après-midi. Quand deux sujets d’actualités s’entrechoquent devant les objectifs des photographes de presse.

Samedi après-midi, plus de 9.000 personnes ont défilé dans Paris à l’appel de plusieurs organisations de gauche. Le photographe de l’Agence France-Presse, Bertrand Guay, couvrait la manifestation lorsqu’il a aperçu un groupe de supporteurs sud-africains en train faire la fête avant le match du soir au Stade de France. Il raconte à 20 Minutes le making of de cette image réalisée au moment où une voiture de police se faisait attaquer, à seulement 200 mètres du lieu de prise de vue.

Que voit-on sur l’image ?

Bertrand Guay explique à 20 Minutes que c’est une photo « à côté » lors de la manifestation contre les violences policières. Il détaille : « J’ai vu des supporteurs et je me suis dit qu’ils avaient l’air de vouloir poser, donc je me suis dirigé vers eux pour faire une photo. » A une relance sur le contraste entre le rose du coussin en forme de cœur et le reste de l’image, il répond que « c’est beaucoup plus intéressant car cela fait une vraie tâche » et il y a « deux sujets » : « les supporteurs qui font la fête » à l’occasion de la Coupe du monde de rugby et « un manifestant qui essaye de faire passer son message ». En l’occurrence, un slogan hostile au président de la République : « Macron, je te déteste de tout mon cœur. »

Quel est le contexte de prise de vue ?

Durant la couverture d’une manifestation, le photographe de l’AFP raconte qu’il cherche toujours des images un petit peu décalées par rapport à l’événement. Il explique qu’il suivait le cortège lorsqu’il a aperçu ce groupe de supporteurs proche du Moulin Rouge, boulevard de Clichy. A la vue du photographe, ces fans de l’équipe d’Afrique du Sud « se sont mis un peu en scène ». Il pensait faire une photo de supporteurs de rugby quand « un manifestant qui a vu la scène est venu s’incruster dans le champ ». Par conséquent, il a resserré le cadrage pour « qu’il soit au premier plan », en précisant : « Si j’avais fait un plan plus large avec tout le bar il aurait été fondu dans l’image. » Et ajoute : « J’ai fait des photos de supporteurs sans le cœur mais je n’ai finalement envoyé que celle-ci à l’agence » parce qu’elle est « contextualisée avec la manifestation » et qu’elle a « une plus value ».

Coincée dans la circulation, une voiture de police a été prise pour cible par un groupe d'individus en marge de la manifestation contre les violences policières, le 23 septembre 2023, à Paris. - GABRIELLE CEZARD/SIPA

L’anecdote en plus

Le photojournaliste raconte à 20 Minutes que cela faisait deux heures qu’il se trouvait dans la manifestation et depuis une vingtaine de minutes avec un petit groupe de « black blocs » d’une quarantaine d’individus. Il ne se passait pas grand-chose mis à part de petits feux de poubelles. « C’est pour cette raison que j’ai décidé de décrocher pour faire autre chose et essayer de varier un peu. C’était ma récréation… et en même temps c’est peut-être à cause de ça que je n’ai pas la voiture de police en train de se faire molester. (sourire) » L’incident s’est déroulé à 200 mètres de lui au moment de la prise de vue. Il ajoute : « J’ai trouvé que c’était assez calme même s’il y a cette image de voiture de policier que j’ai ratée. » En concluant toujours avec le sourire : « Et on a parlé que de ça. »