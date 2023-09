Depuis plusieurs jours, une publication prétendant rapporter une conversation entre le joueur de foot Cristiano Ronaldo et un journaliste a été partagée des dizaines de milliers de fois sur Facebook.

A la question, « beaucoup d’internautes et de tes fans se demandent le pourquoi ton nom ne figure pas sur la liste du Ballon d’Or européen ? », le joueur du club saoudien Al-Nassr aurait répondu : « Ils me font pitié. Vous avez vu où un habitant du paradis se réclamer une place en enfer ? L’Europe est un enfer. Tu travailles ardemment pour leur donner tout à travers l’impôt démesuré et des taxes fictives. Ce que je vis ici en Arabie saoudite est une référence pour l’Europe et le reste du monde ».

La liste des nommés pour le Ballon d'Or 2023 a été dévoilée mercredi 6 septembre. Et, effectivement, CR7 en était absent, pour la première fois depuis vingt ans.

FAKE OFF

La star du football n’a jamais tenu de tels propos au micro d’un journaliste. Aucune trace de cet échange ou de tels propos n’est trouvable avec une souce vérifiée.

La dernière interview en date de Cristiano Ronaldo a été réalisée pour la ligue de football saoudienne, et date du 1er juin 2023. Soit bien avant l’annonce des nommés du Ballon d'Or.

Il est vrai que Cristiano Ronaldo a tenu des propos comparant le championnat arabe et le championnat portugais. Lors d’une conférence de presse le 6 septembre avant un match avec l’équipe du Portugal, il a affirmé qu’il pensait « sincèrement » que « la ligue arabe est meilleure que la portugaise ».

La relation conflictuelle entre Cristiano Ronaldo et le fisc n’est pas totalement dénuée de vérité, puisque le joueur a été condamné par la justice espagnole à une amende de 18,8 millions d’euros et 23 mois de prison (commuée en amende de 365 000 euros), pour fraude fiscale en 2019.

Interrogé sur la source de la citation, l’auteur de la publication sur Facebook n’a pas donné suite à nos questions.