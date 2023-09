« La chaîne de télévision France 24 a commandé des graffitis anti-ukrainiens pour en imputer la responsabilité à la Russie. » Cette accusation, fausse, est relayée depuis au moins le 9 septembre sur des chaînes Telegram et des sites russes.

A l’appui de cette accusation infondée, une vidéo en français qui usurpe l’identité de 20 Minutes. A première vue, le montage, qui imite les codes graphiques des vidéos de notre média, semble authentique : musique similaire, police de caractères proche de celle de notre site… Un dernier panneau comprend même la signature d’un journaliste de la rédaction, qui n’a pourtant pas réalisé cette vidéo.

« Même si le style de vidéo [musique, logo, codes couleur, apparition des textes et même générique de fin] correspond en tout point à une vidéo d’actualité 20 Minutes, cette vidéo n’a pas été produite chez nous, réagit Brune Daudré, rédactrice en chef vidéo de 20 Minutes. Elle n’est pas dans notre inventaire, n’a aucunement été montée par le journaliste cité dans les crédits de fin. » Brune Daudré a noté une erreur des faussaires : « Si on regarde attentivement la typo utilisée pour le texte ainsi que l’animation qui fait apparaître le texte, on voit bien une différence, légère, mais une différence quand même avec nos codes graphiques. »

La fausse vidéo a été partagée sur des chaînes Telegram russes. - Capture d'écran Telegram

Quant au contenu, il ne ressemble en rien à ce que produit notre média. La vidéo attaque la chaîne France 24 et une de ses journalistes, Catalina Marchant de Aubreu, présentatrice de l’émission de fact-checking Info ou Intox. Les auteurs anonymes de la vidéo accusent à tort la chaîne et la journaliste d’avoir fait fabriquer de faux graffitis de Volodymyr Zelensky pour « augmenter l’audience » de la chaîne. Ils accusent faussement la journaliste d’avoir fait miroiter de l’argent à un supposé artiste ukrainien réfugié en France, sans jamais apporter la moindre preuve de l’existence de cet homme ou de cette supposée promesse. Une photo floutée d’un homme apparaît dans la vidéo, elle serait celle de l’artiste. Elle est en réalité celle d’un homme vivant à Perm, en Russie, selon l’AFP.

Derek Thompson, rédacteur en chef d’Info ou Intox et des Observateurs de France 24, dément fermement le contenu de la vidéo : « Nous n’avons pas fait de faux graffitis, notre journaliste ne connaît aucun artiste ukrainien réfugié en France. Elle n’a jamais créé de fausses enquêtes et elle n’a jamais payé qui que ce soit pour avoir une information ! C’est même contre la charte de France Médias Monde [la maison mère de France 24]. »

Les traces d’une opération prorusse

Ces accusations portées par la vidéo anonyme détournent une vidéo de fact-checking de France 24, publiée le 8 décembre 2022. A l’époque, une photo d’un graffiti montrant le président ukrainien dévorant des euros était relayée en ligne avec un discours prorusse : la supposée œuvre aurait ainsi montré l’exaspération des Européens, lassés du soutien de leurs dirigeants à l’Ukraine. Ce graffiti aurait été peint sur un trottoir devant une sortie de métro à la périphérie de Paris.

Comme l’a démontré France 24, ce graffiti relayé en ligne n’a jamais été peint à cet endroit et la supposée photo portait les traces d’une modification numérique.

La fausse vidéo usurpant l’identité de 20 Minutes porte les traces d’une opération prorusse : outre son contenu, elle a été relayée d’après nos recherches sur plusieurs chaînes Telegram russes, ainsi que sur le réseau social russophone Vk, avec toujours les mêmes éléments de langage. Des sites d’information russophones l’ont également mise en ligne. On la retrouve aussi sur un site anglophone enregistré en Russie. Sur Facebook, la vidéo a circulé en serbo-croate - ce sont d’ailleurs l’AFP Belgrade et France 24 qui ont attiré notre attention sur cette vidéo.

20 Minutes avait déjà été victime du même procédé en mai. Notre titre avait ensuite porté plainte pour « usurpation d’identité ». Quelques mois plus tôt, en octobre 2022, notre site avait été recopié, un procédé connu sous le nom de « site miroir ». Des textes de propagande prorusses avaient été ajoutés sur ce faux site. D’autres médias européens avaient aussi fait les frais de cette méthode. Celle-ci était l’œuvre d’un réseau russe de désinformation, selon Meta, qui s’était appuyé sur les conclusions du Digital Forensic Research Lab, un laboratoire de recherches numérique, rappelions-nous alors.

En juin, le ministère des Affaires étrangères avait à son tour dénoncé une campagne d’influence russe en France, dont un des contours était l’usurpation de l’identité de médias. 20 Minutes faisait partie des médias visés.