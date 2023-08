Geoffroy Lejeune prend bien ses fonctions à la tête de la rédaction du JDD ce mardi. Une rédaction vide, en grève depuis l’annonce de sa nomination. Une rédaction qui va sans doute rester un peu vide quelque temps, les journalistes ne voulant pas travailler sous les ordres de l’ancien directeur du journal d’extrême droite Valeurs actuelles ayant obtenu gain de cause.

Selon Mediapart, les négociations entre la direction et les leaders de la fronde, rompues depuis une semaine, ont repris lundi, et les journalistes ont eu une petite heure pour voter ou non la fin de la grève dans la soirée, alors qu’elle avait été prolongée à 97 % des voix samedi. Selon le protocole signé entre le groupe Lagardère et les syndicats, les journalistes qui désirent partir bénéficieront d’indemnités de départ. La grève historique de la rédaction du JDD n’aura donc pas permis, comme à iTélé en 2016 et à Europe 1, d’empêcher Vincent Bolloré de soumettre un média historique à ses vues politiques.

« Partir ou rester »

Le site du JDD doit reprendre son activité dès ce mardi, jour de la prise de fonctions officielle de Geoffrey Lejeune, et la version papier du journal revenir dans les kiosques « à partir de mi-août », a précisé Lagardère dans un communiqué. « L’accord prévoit également la mise en place de conditions d’accompagnement pour les journalistes qui souhaiteraient quitter la rédaction », a ajouté le groupe.

« Il nous coûte de le reconnaître, particulièrement auprès de nos lecteurs : si nous avons remis sur la place publique l’enjeu de l’indépendance des rédactions, face à notre actionnaire, nous n’avons pas gagné », a souligné la SDJ dans un communiqué indépendant au ton amer. « Aujourd’hui, Geoffroy Lejeune prend ses fonctions. C’est dans une rédaction vide qu’il entrera. Des dizaines de journalistes refusent de travailler avec lui et devraient quitter le JDD », poursuit le texte. « Dans les prochaines heures, nous serons confrontés à un dilemme douloureux : partir ou rester », a ajouté la SDJ. « Partir, c’est dire adieu à un titre qui, pour beaucoup d’entre nous, était devenu une deuxième famille. Rester, c’est reprendre le travail dans une rédaction dénaturée. Dans tous les cas, ce sera un choix de combat. »