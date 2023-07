En cette période de fake news, lire 20 Minutes est un gage de fiabilité. Ce n’est pas nous qui le disons mais Newsguard, qui évalue tous les sites d’actualité et d’information francophones et qui vient d’attribuer la note de 100/100 à 20 Minutes. Pour noter les titres de presse, Newsguard s’appuie sur « neuf critères apolitiques pour évaluer la crédibilité et la transparence des sites ».

Côté fiabilité, la start-up souligne que 20 Minutes « ne publie pas d’informations erronées de manière répétée » et quand nous nous trompons, malheureusement ça arrive, on « corrige et clarifie régulièrement les erreurs ». Les journalistes de 20 Minutes « recueillent et présentent l’information de façon responsable », « gèrent de manière responsable la différence entre informations et opinions », « évitent les titres trompeurs ».

En ce qui concerne la transparence, 20 Minutes « indique à qui il appartient [les groupes Sipa-Ouest France et Rossel] et comment il est financé » ou « identifie clairement la publicité ».

Ce n’est pas la première fois que Newsguard met en avant le travail de la rédaction de 20 Minutes. En 2021, nous figurions en tête du classement des sites les plus fiables, à la deuxième place en 2023.