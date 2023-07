Avant un troisième dimanche d’affilée sans parution du Journal du Dimanche, sa rédaction a voté sans surprise samedi la reconduction de la grève débutée le 22 juin pour contester la nomination à sa tête du journaliste Geoffroy Lejeune, marqué à l’extrême droite.

La poursuite du mouvement social, qui entre dans sa seizième journée, a été adoptée très largement (90 pour, 3 contre, 8 qui ne se prononcent pas), jusqu’à mardi 9h30 et une nouvelle réunion des salariés, précise la Société des journalistes (SDJ) du JDD dans un communiqué.

Renoncer à la nomination de Lejeune et offrir la garantie d’indépendance

« Les équipes du JDD » continuent leur « combat » et « réitèrent leurs deux revendications : que la direction (du groupe Lagardère, propriétaire du journal) renonce à la nomination de l’ancien directeur de Valeurs actuelles » Geoffroy Lejeune et qu’elle « offre à la rédaction des garanties d’indépendance juridique et éditoriale », selon le communiqué.

« Pour la troisième fois, le journal ne paraîtra pas ce dimanche », rappelle la SDJ, évoquant une « décision historique, (…) douloureuse à prendre pour les équipes, particulièrement dans le contexte social et politique actuel ». La précédente grève, en 2016, n’avait touché qu’un seul dimanche.

Même si Arnaud Lagardère, le patron du groupe, s’en défend, nombre d’observateurs voient dans la nomination de Geoffroy Lejeune la main du milliardaire Vincent Bolloré, aux opinions réputées ultra-conservatrices.

Une pétition à plus de 38.000 signatures

Elle intervient, en effet, juste après le feu vert donné sous conditions par la Commission européenne à Vivendi, le groupe de l’industriel, pour avaler Lagardère, qui détient aussi Paris Match, Europe 1 et Hachette.

Une caisse de grève a été ouverte pour soutenir le mouvement et une pétition a été lancée, recueillant samedi matin plus de 38.500 signatures.









Vendredi, la SDJ de l’hebdomadaire L’Express a annoncé « un don de 1.000 euros en soutien » à la grève, ajoutant que cette « somme symbolique » vise à manifester sa « consternation face à la nomination » de Geoffroy Lejeune à la tête du JDD.