Guerre d’usure au Journal du dimanche, où la grève va empêcher la parution du journal pour le troisième dimanche d’affilée. La rédaction s’oppose toujours à la nomination à sa tête du journaliste marqué à l’extrême droite Geoffroy Lejeune, mais la direction reste inflexible. « La situation de blocage perdure », souffle un journaliste du JDD qui souhaite rester anonyme.

Entamée le 22 juin, la grève est entrée dans sa troisième semaine. Elle a été reconduite pour 24 heures vendredi, à 95 % (92 pour, cinq contre, sept ne se prononcent pas), selon la SDJ (Société des journalistes) du JDD. Selon un membre de la rédaction, cela va empêcher la parution du journal pour le troisième dimanche consécutif, ce qui est historique. La précédente grève, en 2016, n’en avait touché qu’un seul.

Un million d’euros de manque à gagner

Le site du JDD, lui, est figé au 22 juin : on n’y trouve pas un mot sur les émeutes, qui ont démarré cinq jours plus tard et ont fait les gros titres de tout le reste de la presse. Signe d’une situation qui s’enlise, la SDJ a repris mot pour mot les termes des jours précédents dans son communiqué de vendredi.





La rédaction du JDD a voté ce vendredi matin à 95% en faveur de la reconduction du mouvement de grève et entame sa troisième semaine de grève. ⤵️ pic.twitter.com/v4An31zdnv — Sdj JDD (@SDJduJDD) July 7, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







« Le groupe Lagardère [qui détient le journal] doit renoncer à cette nomination et doit assurer à la rédaction des garanties juridiques et éditoriales », a-t-elle martelé dans son communiqué quotidien. Il s’agit de « deux revendications auxquelles la direction est restée sourde jusqu’ici, préférant imposer l’arrivée de Geoffroy Lejeune », a déploré la SDJ, alors qu’en interne, on estime à un million d’euros le manque à gagner entraîné à ce stade par la non-parution du journal.

Vincent Bolloré en sous-main

Ancien directeur de l’hebdomadaire Valeurs actuelles, soutien du candidat d’extrême droite Eric Zemmour à la présidentielle de 2022, Geoffroy Lejeune aurait dû rencontrer la rédaction du JDD mercredi mais cette dernière a refusé. Même si Arnaud Lagardère, le patron du groupe, s’en défend, nombre d’observateurs voient dans cette nomination la main du milliardaire Vincent Bolloré, aux opinions réputées ultra-conservatrices.









Elle intervient en effet juste après le feu vert donné sous conditions par la Commission européenne à Vivendi, le groupe de Vincent Bolloré, pour avaler Lagardère, ce qui n’est toutefois pas encore effectif. Malgré l’enlisement, « il n’y a pas d’abattement, on a envie de se battre », assure à l’AFP le journaliste du JDD, en décrivant une rédaction « très unie, même si c’est crevant ». La rédaction a reçu de nombreux soutiens à gauche et dans la profession. Mais « on aimerait être davantage défendus par le gouvernement et par LR », regrette-t-il. A ses yeux, cela « montre la puissance de Vincent Bolloré : ils ont peur de se griller avec lui ».