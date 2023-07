Alexia Laroche-Joubert va pouvoir mettre à jour son CV déjà bien fourni. La productrice va devenir, à compter du 3 septembre, la PDG de Banijay France, après sept ans passés à la tête de sa filiale ALP, à l’origine de Koh-Lanta et Fort Boyard, a annoncé mardi le géant de l’audiovisuel.

Cette figure médiatique succède ainsi à François de Brugada à la tête « du portefeuille français du groupe, comprenant 15 filiales de flux (émissions de divertissement) et de fiction », a expliqué Banijay, numéro un mondial de la production indépendante de programmes audiovisuels. Elle « aura pour mission de faire évoluer et diversifier le portefeuille de sociétés, d’initier des partenariats avec des talents, d’identifier de nouveaux relais de croissance et de favoriser la collaboration avec l’ensemble du groupe » dirigé par Marco Bassetti.

Un groupe contrôlé par Stéphane Courbit

Chez Banijay depuis 2016, Alexia Laroche-Joubert « était jusqu’à présent présidente d’Adventure Line Productions (ALP), de la société Miss France et de Screen Line Productions », a rappelé le groupe. Avant cela, celle qui a installé de nombreuses marques telles que Loft Story, Star Academy, Secret Story, Les Ch’tis, Les Marseillais et Popstars est passée par Canal+, TF1 ou encore Endemol France.

Avec quelque 130 sociétés de production, le groupe français Banijay est un géant mondial de la télévision, filiale du groupe FL Entertainment coté à Amsterdam et contrôlé par le producteur Stéphane Courbit. Ses produits phare sont la Star Academy en France, l’émission de téléréalité Big Brother ou la série Peaky Blinders.