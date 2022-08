Jean-Jacques Bourdin arrive sur Sud Radio pour une émission quotidienne

Licencié en juin de BFMTV et RMC, Jean-Jacques Bourdin rebondit sur Sud Radio. A compter de lundi, de 10h30 à 12h30, le journaliste présentera chaque jour de la semaine, Parlons vrai chez Bourdin.

Cette « émission de débats et dialogues (…) donnera la parole aux auditrices et auditeurs ainsi qu’à de nombreux invités, spécialistes et experts, pour commenter et décrypter l’actualité », annonce le communiqué de la radio, précisant que des « face-à-face », modérés par l’animateur, seront aussi au sommaire.

« Tellement heureux de vous retrouver »

Cet « immense professionnel » va apporter « à notre chaîne sa riche expérience, sa profonde connaissance des dossiers, l’incomparable pertinence de ses interviews et bien sûr sa très forte empathie avec le public », se réjouit le directeur général de Sud Radio, Patrick Roger.

« Faire le métier qu’on aime est une chance ! Le mien c’est vous informer, poser des questions, partager avec vous. Je suis tellement heureux de vous retrouver (…). Venez nombreux », a tweeté ce mercredi Jean-Jacques Bourdin.

Le journaliste, visé par des accusations d'agression sexuelle qu’il conteste, avait été écarté de BFMTV en janvier, puis remercié juste avant l’été.