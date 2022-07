Ça s’échauffe dans les vestiaires de France Info. La station de radio va lancer une nouvelle tranche dédiée au sport le dimanche soir avec comme consultants Bixente Lizarazu et Théo Curin, a-t-elle annoncé samedi à l’AFP, confirmant une information du Parisien. A l’approche du Mondial de foot au Qatar, la troisième radio la plus écoutée de France s’offre en exclusivité les services du champion du monde 98, « ambassadeur » du sport chez Radio France depuis deux ans.

L’ancien international de foot cessera l’animation de Planète Liza sur France Bleu pour intervenir « très régulièrement » sur France Info le dimanche, ainsi qu’en semaine dans la matinale. Nouveau venu, le nageur quadri-amputé Théo Curin, actuellement candidat de Pékin Express : Duos de choc sur M6, animera lui une chronique hebdomadaire en amont des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Un renforcement à deux ans des Jeux olympiques

France Info va aussi muscler sa couverture du sport à la rentrée avec un nouveau rendez-vous co-animé par Laurie Delhostal. L’ex-présentatrice de Dimanche soir sports sur Canal+ sera épaulée par un journaliste de France Info, Victor Matet, aux commandes de ce nouveau rendez-vous dominical de 21 heures à minuit.

Ce renforcement sportif de France Info s’inscrit dans un contexte plus large de préparation des Jeux olympiques et paralympiques par Radio France. Le groupe public lancera notamment avec France Télévisions et L’Equipe le festival « Demain le sport », dont la première édition se tiendra le 22 septembre et sera l’occasion notamment de rencontrer des athlètes.