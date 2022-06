Elle ne se lèvera plus avant le lever du soleil. Elodie Gossuin arrête la présentation de la matinale de RFM après sept saisons passées aux côtés de Bruno Roblès et Albert Spano, annonce-t-elle dans Le Parisien. « Je ressens le besoin de souffler un petit peu, de reprendre aussi des actions auprès de l’Unicef dont je suis marraine. Et surtout de remettre ma famille au centre de ma vie », indique la maman de deux paires de jumeaux.

Mais ses actions caritatives et sa vie de famille ne sont pas les seules raisons pour lesquelles la Miss France 2001 décide de lever le pied. « J’ai aussi eu quelques ennuis de santé cette année, donc il faut que je prenne un peu soin de moi, témoigne-t-elle. Mon rythme ne me permettait pas de véritablement récupérer de ce quotidien décalé. Sans entrer dans les détails, il fallait que je me repose un peu. »

Moins de radio et plus de télé

Ce n’est pas parce que la voix d’Elodie Gossuin ne se fera plus entendre sur les ondes qu’elle n’apparaîtra pas à la télévision. Le mois dernier, l’animatrice est partie à Orange, dans le Vaucluse, pour tourner Le Plus grand karaoké de France, une nouvelle émission de M6 orchestrée par Éric Antoine. « D’autres projets » sont à l’étude avec les différentes chaînes du groupe.