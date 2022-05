Après le succès de la vente des 999 NFT de 20 Minutes, s’organisent les délibérations. Elles permettent aux acheteurs de ces machines à écrire virtuelles de copiloter 20 Mint, un magazine gratuit consacré au web 3 que nous distribuerons le 16 juin dans toute la France.

1. Première consultation

Le premier vote des détenteurs de NFT devait permettre de dégager les noms de 20 personnes qu’il faudrait nécessairement mentionner dans 20 Mint. Le mode de consultation était mal pensé (nostra culpa), le résultat fatalement bancal. Après le diagnostic et beaucoup de critiques, on n’abdique pas. Dès le lendemain, nous avons proposé un nouveau mode de participation, plus propice aux débats. La solution semble fonctionner. Pour en savoir plus, rejoignez-nous.

2. Les fils du moove

Cette année, c’est son année, tout le monde nous l’a répété : le NFT est sur toutes les lèvres mais quelle est son utilité ? C’est l’une des questions que nous posons en ce moment sur notre Discord. Si vous avez une de nos machines à écrire, vous disposez encore de quelques heures pour nous aider à élaborer trois des articles qui composeront le magazine en rejoignant nos fils de discussion. Et si vous n’aimez pas les mineurs, mais préférez la preuve d’enjeu, bravo, il y a aussi un débat pour vous sur ce canal. Promis, on en ouvre d’autres très rapidement.

3. Viens voir le Ledger

Vous avez découvert un Ledger sur votre visuel de machine à écrire ? Il est temps (ou presque) de venir le réclamer ? Le 15 mai, en connectant votre wallet sur le site tropee.com, vous découvrirez la marche à suivre très simple pour obtenir votre Nano S Plus.

4. Classez-les dans la variét'

Comment procéderait JK Rowling si elle devait imaginer Harry Potter aujourd’hui, avec les outils du Web3 ? Tales from the Wild a une petite idée sur la question et nous l’a exposée ici. Et pour remercier les détenteurs de nos machines, nous leur avons offert 20 places dans la whitelist qui leur permettra, s’ils le souhaitent, d’acheter en avant-première les NFT de cette start-up française. C’est un modèle de partenariats que nous allons reconduire (dès samedi) avec d’autres projets. Si vous voulez une machine à écrire pour y participer, c’est ici que ça se passe.

5. Celui qui vient chez vous

On espère que vous serez là. Mercredi 25 mai, à 18h30, nous vous donnons rendez-vous pour notre première interview collaborative. On parlera NFT et Web 3 avec notre invité. Bloquer le créneau dans votre agenda, c’est une première qui fera date (on prévoit même un petit cadeau pour celles et ceux qui nous accompagneront sur cette expérience).