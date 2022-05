De nouveau à l’antenne. La journaliste Marie-Sophie Lacarrau, présentatrice du journal télévisé de « 13 Heures » sur TF1 qui avait dû s’absenter en raison de problèmes ophtalmiques, a annoncé ce jeudi sur Twitter son retour à partir de lundi.

« Enfin, enfin je sais que je vais vous retrouver, ce sera lundi 16 mai, on se retrouvera pour le journal à "13 Heures" sur TF1 et j’ai vraiment, vraiment hâte », a-t-elle déclaré dans une brève vidéo sur le réseau social.

pic.twitter.com/u0raVOPdzu — Marie-Sophie Lacarrau (@MSLacarrau) May 12, 2022

Une infection rare et sévère

En février, elle s'était déjà exprimé sur Twitter par vidéo et portant des lunettes de soleil, pour expliquer qu’elle souffrait d’une « infection à l’œil rare et sévère » nécessitant « un traitement long », ce qui l’obligeait à s’arrêter, un an après avoir succédé à Jean-Pierre Pernaut, star du JT de « 13 Heures » de la chaîne, décédé début mars.

Elle annonçait faire « tout pour revenir au plus vite » et remerciait TF1 pour sa « compréhension », ses collègues ayant pris « la relève » et les téléspectateurs pour leurs messages de soutien.