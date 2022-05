Après une petite pause pour célébrer le succès de la vente des 999 machines à écrire NFT, l’équipe 20 Mint est de retour avec un agenda chargé. Objectif : mettre sur pied le comité éditorial virtuel qui va piloter le plus gros magazine jamais consacré au Web 3. Si vous n’avez pas suivi les dernières annonces autour du projet, voilà où nous en sommes…

1. La conférence de rédac

Mercredi avait lieu notre deuxième séance de questions-réponses en direct avec la communauté sur Discord. Le son n’est pas cristallin mais pour le reste, on a tenté d’être le plus transparent possible. Suite de l’opération, valeur espérée du NFT, nouveautés à attendre… On vous dit tout ce que l’on sait au cours de cette séance de questions-réponses. Promis on en organise très vite une autre ; avec un son enfin à la hauteur.









2. La pioche

C’est la nouveauté qui est apparue sur le discord de 20 Mint. Elle s’affiche à côté des pseudos des participants qui détiennent une des machines à écrire. On les appelle les Mécascriptophiles entre nous, Méca pour les intimes, et c’est un bot bien pratique qui vérifie qu’ils détiennent bien le fameux NFT dans leur portefeuille. Ainsi équipés, les Mécas peuvent participer au comité éditorial du magazine et voter pour chaque appel à projets. Si vous n’avez pas votre propre machine à écrire, piochez ici.

3. Les mintors

Parce qu’elle pense à tout, même au pire, l’équipe de Capsule Corp. Labs qui transforme nos ambitions en projet web3 fonctionnel, a imaginé un conseil des sages. Ses membres, les Mintors, sont les détenteurs de machines à écrire qui ont participé à la vente initiale des NFT, le fameux mint. En participant à cet acte fondateur, ils ont montré leur intérêt précoce pour le projet et c’est à eux que nous confions le soin de défendre 20 Mint si une personne mal intentionnée venait à acheter tant de NFT du projet qu’il pourrait mettre en danger les mécanismes de vote. Le cas échéant, ce conseil des Mintors pourrait être réuni et appelé à délibérer sur l’évolution des règles de gouvernance.

4. Les Ledger

Notre partenaire Ledger avait caché 10 nano S plus dans les NFT de machines à écrire. Ils ont tous été découverts et leurs heureux gagnants vont pouvoir les réclamer le 15 mai en se rendant sur le site de Tropee​. Nous les expédierons dans la foulée à moins que vous ne préfériez venir les chercher à la rédaction. Ca nous donnera l’occasion de vous rencontrer.

5. L’appel à projet

Première étape pour notre magazine participatif, le recensement des femmes et des hommes à qui nous voulons donner la parole dans 20 Mint. Comme nous serons tributaires, une fois la liste établie, de l’agenda des intervenants retenus, nous avons voulu faire de ce point le premier sujet de nos consultations.

Depuis mercredi soir, les Méca peuvent donc proposer sur un canal Discord qui leur est réservé les noms d’actrices et d’acteurs francophones du web3 que nous aurons ensuite la charge d’interviewer, portraiturer ou citer dans nos articles. A l’issue de la phase de proposition vendredi 6 mai au soir, une liste sera établie. Les Mécas, et uniquement eux, auront ensuite 48 heures pour voter et établir une sélection de 20 noms sur laquelle l’équipe rédac travaillera dès lundi.