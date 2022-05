L’histoire se poursuit entre France Inter et Léa Salamé. Dans une interview accordée à Télé Loisirs, la journaliste a confirmé sa présence sur la matinale à la rentrée prochaine. « Oui, je rempile, au moins un an de plus. J’ai songé à arrêter. Mais je suis très attachée au service public, à cette maison et à Nicolas Demorand. L’actualité de la guerre en Ukraine et ses conséquences m’ont convaincue de le faire », a-t-elle expliqué.

Du côté de la télé, quelques changements pourraient intervenir dans les prochains mois, en particulier concernant l’émission politique de France 2 que Léa Salamé pourrait arrêter. « Nous y réfléchissons, cela n’est pas tranché », précise-t-elle, ajoutant « je ne peux pas tout continuer ».

« Oui, il devrait y avoir du changement pour moi à la rentrée »

La journaliste explique notamment le plaisir que lui a apporté la présentation de l’émission du samedi soir sur France 2. « Coprésenter On est en direct ! avec Laurent Ruquier m’a permis "d’ouvrir mes chakras". Ce registre plus léger me plaît bien. J’ai envie d’aller dans ce sens, de montrer cette facette de ma personnalité », dit-elle. Pourrait-elle pour autant reprendre la présentation seule, si Laurent Ruquier envisageait d’arrêter la présentation du programme ?

« J’ai pris énormément de plaisir à retrouver Laurent. Nous avons fait de bonnes émissions et les téléspectateurs étaient au rendez-vous. Je me suis amusée. J’ai ri. Là encore, nous sommes dans une phase de discussions. Laurent réfléchit, et discute avec les responsables de la chaîne. Je ne suis pas sûre qu’il ait pris sa décision définitive. Moi aussi, je discute avec lui, et la chaîne. On va voir si on continue ensemble ou pas. Oui, il devrait y avoir du changement pour moi à la rentrée, mais j’ignore encore dans quel sens », répond Léa Salamé.