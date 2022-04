Quatre semaines tout pile après le lancement de l’opération 20 Mint, les 999 NFT imaginés par Capsule Corp. Labs pour piloter le magazine gratuit de 20 Minutes consacré au Web3 ont tous été créés. Et vendus…

1. Deux jours pour tout vendre

Le 27 avril à 18h s’ouvrait la vente publique de nos NFT. Le prix élevé choisi par la communauté, 0,0999 ether, n’a pas découragé les acheteurs. En quinze heures, les 500 et quelques machines encore disponibles à l’achat après la vente privée de la veille, ont trouvé preneurs. Une vraie fierté pour nous et le début d’une nouvelle phase encore plus excitante.

2. Dix Ledger à distribuer

Notre partenaire Ledger, spécialiste mondial des portefeuilles physiques de cryptomonnaies, avait caché 10 Ledger dans nos NFT. Celles et ceux qui en ont découvert un sur leur visuel de machine à écrire ont gagné un Nano S Plus offert par la licorne française. Nous indiquerons en fin de semaine prochaine comment procéder pour le réclamer.

3. Une machine à écrire d’occasion ?

Si vous n’avez pas eu le temps de vous procurer votre NFT 20 Mint, il est encore possible de vous rattraper, en vous rendant sur la plateforme Opensea. Vous y trouverez quelques modèles proposés à la vente par leur propriétaire. Ça nous ravit de savoir que de nouveaux membres pourront, grâce à elles, se joindre à nous. Et ça nous enrichit, aussi. Enfin, un tout petit peu. 3 % de la revente revient à 20 Mint et 3 % à Capsule Corp. Labs. C’est pas énorme mais on préfère vous le signaler.

4. Et maintenant la première réunion de rédac

Si vous possédez une des machines à écrire, notez bien ce rendez-vous : mercredi 4 mai, à 18h30, l’équipe de Capsule Corp Labs et celle de 20 Minutes seront réunis pour lancer en direct audio sur Discord la prochaine étape du projet. On discutera avec vous des mécaniques de vote, des premiers sujets qui doivent composer le magazine et on tentera de répondre à vos questions en suspens. Pour les absents, on enregistrera la session et on la mettra à votre disposition.

5. Pendant ce temps-là sur Discord…

Si la vente a été un succès, c’est avant tout grâce à la communauté réunie sur Discord qui a dépanné en temps réel ceux qui étaient coincés et battu le rappel pour trouver de nouveaux acheteurs. Ademaria.eth, par exemple, a tellement mouillé le maillot qu’il est allé en acheter un autre, avec sa machine à écrire imprimée sur le ventre et un QR code qui renvoie vers la page Opensea du NFT. « J’hésitais aussi faire une tasse à café pour la motivation en écrivant. »