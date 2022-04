Jean-Jacques Bourdin sort du silence. « Bonjour à toutes et à tous. Merci du fond du cœur pour les innombrables messages que je reçois. Vous nous manquez me dites-vous, vous aussi vous me manquez… », a tweeté ce dimanche l’animateur qui ne s’était pas exprimé depuis sa mise à l’écart de BFMTV et RMC. Visé par une plainte pour agression sexuelle, il a été écarté fin janvier « temporairement » de l’antenne par la maison mère des deux médias, Altice, ce qui l’a fait protester contre une « décision unilatérale ».

« Ce retrait temporaire de l’antenne permettra d’éviter les instrumentalisations politiques et médiatiques de cette affaire. Le groupe rappelle que Jean-Jacques Bourdin conteste vigoureusement les faits dénoncés et bénéficie de la présomption d’innocence », avait indiqué Altice dans un communiqué.

« Je conteste les faits qui me sont reprochés »

« Jean-Jacques Bourdin, à la demande de la direction, se retire temporairement des antennes de BFMTV et de RMC. Cette décision a été prise pour ne pas porter préjudice » à leur « fonctionnement quotidien », avait précisé le groupe.

Le journaliste s’est dit en désaccord. « Je regrette la décision unilatérale du Groupe », a-t-il écrit dans un communiqué transmis par son avocat. « Je rappelle que je conteste les faits qui me sont reprochés et déplore que le principe de présomption d’innocence soit ignoré ».