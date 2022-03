La filiale française de RT (ex-Russia Today) a introduit mardi un recours devant la justice européenne pour faire annuler l'interdiction de diffusion dans le cadre des sanctions contre la Russie, a annoncé la Cour de justice de l’UE.

Accusés d’être des instruments de « désinformation » de Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine, les médias d’Etat russes RT et Sputnik ont été bannis de l’Union européenne, et l’interdiction de diffusion à la télévision et sur Internet est entrée en vigueur le 2 mars.

Le fond de l’affaire devrait prendre plusieurs mois

RT France demande l’examen en urgence de l’affaire (en référé), ce qui pourrait prendre quelques semaines si cette requête est jugée recevable, a précisé la CJUE. Le fond de l’affaire devrait lui prendre plusieurs mois.

Depuis la suspension de RT en Allemagne fin 2021, la France est le seul Etat membre de l’UE à héberger une filiale de RT sur son sol. La présidente de RT France, Xenia Fédorova, avait le 4 mars qualifié cette interdiction de « grand danger pour la liberté expression ».