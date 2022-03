Une progression encourageante. La proportion de femmes à la télévision et à la radio n’a jamais été aussi élevée qu’en 2021, où elle a atteint 43 %, selon un rapport annuel publié par l’Arcom (ex-CSA) ce mardi. Pour autant, leur temps de parole (36 %) reste nettement inférieur à leur temps de présence, selon les mesures réalisées par l’INA (Institut national de l’audiovisuel) dans le cadre de ce rapport, publié lors de la journée internationale des droits des femmes.

Le taux de présence de 43 % « prouve que les efforts collectifs ont été payants », a commenté Carole Bienaimé Besse, membre du CSA, lors de la conférence de presse de présentation du rapport. Néanmoins, « ces 43 % ne sont pas du tout le reflet du temps de parole », a-t-elle nuancé.

« Les femmes sont sous-représentées » dans les programmes de sport

Télévision et radio confondues, la part des femmes à l’antenne (comme présentatrices, journalistes, expertes ou intervenantes) a progressé de deux points par rapport à 2020, selon le rapport. C’est le plus haut niveau depuis 2016, année où cette évaluation a commencé. Les femmes restent plus présentes à la télévision (45 %, +2 points) qu’à la radio. Mais cette dernière tend à rattraper son retard (42 %, +3 points par rapport à 2020). Comme l’an passé, l’Arcom appelle les télévisions et les radios à « définir des objectifs de progression chiffrés pour améliorer la présence sur les antennes des femmes et notamment des expertes et des invitées politiques ».

Par catégories, la part des femmes à la télé et à la radio a augmenté chez les journalistes (43 %, +3), les expertes (43 %, +2) et les présentatrices (48 %, +1). En revanche, elle a baissé chez les invitées politiques (30 %, -1). « C'est la catégorie qui compte le moins de femmes pour la cinquième année consécutive », a commenté l’Arcom.

Enfin, l’instance note que « les femmes sont sous-représentées » dans les programmes de sport (20 %). De même, les femmes journalistes sont représentées à hauteur de 21 % seulement dans les retransmissions sportives et les magazines consacrés au sport. En mars 2021, la diffusion sur Canal+ du documentaire Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste avait ouvert un vaste débat sur le sexisme dans le milieu du journalisme sportif.