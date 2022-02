Invité du Buzz TV de TV Mag, le journaliste Frédéric Taddeï a annoncé qu’il quittait la présentation du magazine Interdit d’interdire sur RT France, la branche francophone de la chaîne internationale russe d’information en continu financée par le Kremlin.

L’ancien journaliste de Ce soir (ou jamais !) a expliqué qu’à l’origine, on lui a proposé d’animer des débats et une émission culturelle et qu’il serait complètement libre éditorialement. « La situation internationale étant ce qu’elle est, j’ai décidé ce matin d’arrêter d’animer Interdit d’Interdire. Je ne peux pas continuer une émission de débat contradictoire à partir du moment où mon pays se retrouve en conflit ouvert avec la Russie, par loyauté envers mon pays », a-t-il expliqué avant de préciser que ce n’est pas contre la chaîne qui l’a toujours laissé libre. « A un moment, on passe du plan trivial au plan tragique. Il s’est imposé à moi que je ne peux pas continuer cette émission », a-t-il poursuivi.

« Xenia Fedorova, la présidente de la chaîne, m’a demandé de ne pas prendre de décision trop hâtive », a-t-il toutefois précisé. Il officiera pour le dernier numéro de ce magazine ce mardi à 19 heures. Il animait cette émission depuis 2018.

La crise diplomatique entre Paris et Moscou est montée d’un cran ce mardi après la reconnaissance par Moscou de l’indépendance des territoires séparatistes de l’Est ukrainien. Valdimir Poutine « n’a pas respecté la parole donnée » à Emmanuel Macron, a dénoncé Paris.