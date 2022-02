Il y a vingt ans, on commençait à payer en euros, à fredonner J’ai demandé à la lune d’Indochine et Jacques Chirac était élu président de la République. 20 ans, le plus bel âge pour Brassens, Amel Bent ou encore Johnny Hallyday. Et le 15 mars 2002, 20 Minutes est rentré dans votre vie pour rendre vos périples dans les transports, vers le bureau ou encore l’école, toujours plus palpitant et instructif.

En deux décennies, il s’en est passé des choses dans le monde, dans notre rédaction, dans la vie, mais notre volonté de vous informer gratuitement et d’être à vos côtés n’ont pas changé d’un iota. Et de vous offrir bien évidemment le meilleur horoscope cerf-panthère à chacun de nos numéros.

A quelques semaines de nos 20 ans, on souhaiterait connaître vos souvenirs marquants avec 20 Minutes ? A-t-on écrit un article sur votre naissance ou l’un de vos proches ? L’un de nos papiers a-t-il provoqué un élan de générosité ou de curiosité pour l’un de vos projets ? Est-ce que vous nous avez lu pendant vos études ? Avez-vous réalisé votre meilleur papier cadeau grâce à une page de journal ? Ou trouvé un emploi grâce à l’un de nos articles ? On veut souffler cette vingtième bougie en beauté avec vous, alors racontez-nous en remplissant le formulaire ci-dessous, vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.