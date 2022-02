Des relations de plus en plus tendues. La Russie a ordonné ce jeudi la fermeture du bureau local de la radio-télévision internationale allemande Deutsche Welle et l’interdiction de ses programmes, en représailles à l'interdiction faite à la chaîne russe RT de diffuser en Allemagne.

Enumérant les « mesures de rétorsion » adoptées par Moscou, le ministère russe des Affaires étrangères a cité dans un communiqué la « fermeture du bureau » local de Deutsche Welle, le « retrait de l’accréditation pour tous les employés » de ce bureau et « l’interruption des émissions » sur le territoire russe. Une décision jugée « absurde » et « incompréhensible » par Deutsche Welle.

Une « première étape » dans les mesures de représailles de Moscou

Il a également annoncé le lancement d’une procédure visant à reconnaître Deutsche Welle en tant « qu’agent de l’étranger », qualificatif infamant et controversé déjà appliqué à plusieurs médias russes critiques du pouvoir. Selon le ministère russe, des sanctions sont aussi prévues contre les « représentants de structures étatiques et publiques allemandes impliqués dans la restriction de la diffusion de RT ».

Le ministère a précisé que ces mesures relevaient d’une « première étape » dans les mesures de représailles de Moscou, promettant une autre réponse « en temps utile ».

Ces sanctions font suite à l’interdiction par le régulateur allemand ZAK à la chaîne russe RT de diffuser en langue locale sur son site Internet et sur une application mobile. Sa diffusion par satellite avait déjà été interrompue en décembre sur requête des autorités allemandes. Si le régulateur assure que « l’autorisation nécessaire » à la diffusion de RT n’a été « ni demandée ni accordée », Moscou estime que ces mesures sont « motivées par des considérations politiques ».

Des mesures « incompréhensibles » et « excessives »

La chaîne allemande Deutsche Welle (DW) a jugé ce jeudi « absurde » et « incompréhensible » la décision russe ordonnant la fermeture de son bureau à Moscou et interdisant sa diffusion en représailles à l’interdiction du programme de Russia Today décidée par l’Allemagne.

« Les mesures des autorités russes sont incompréhensibles et excessives », a critiqué le président de DW, Peter Limbourg, dans un communiqué. DW « proteste contre cette réaction absurde », qui n’a pas encore été officiellement notifiée et promet de « renforcer nettement la couverture » de la Russie « même si nous devons finalement fermer. »