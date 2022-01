« Vous êtes des enfoirés ». Le journaliste Paul Larrouturou, qui travaille désormais pour la chaîne LCI, a été violemment chahuté lors d’une manifestation parisienne organisée contre le pass vaccinal. Il a publié une vidéo sur son compte Twitter ce lundi accompagné de : « Tous mes vœux à vous aussi ».

Dans cette séquence, il tente d’interroger un manifestant qui s’énerve rapidement : « Vous êtes des journalistes de merde parce que vous véhiculez la bien-pensance, il y en a marre de la doxa », hurle-t-il au micro de la chaîne d’information en continu. « Bientôt, on ne va pas rester calmes », menace-t-il ensuite.

« On tue avec cette injection »

Paul Larrouturou tente d’apaiser la tension, en vain. « On tue avec cette injection, s’insurge à son tour une manifestante. On tue des enfants, on tue tout le monde ». « On devrait vous péter la gueule », conclut le premier manifestant passablement énervé.

Dans une autre vidéo, le journaliste interroge la comédienne Véronique Genest qui explique que « les non-vaccinés n’ont rien à voir dans la surcharge des hôpitaux ». Elle condamne cette « chasse à la sorcière ».

Dans la nuit de lundi à mardi, les députés examinaient le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Il a fait l’objet d’une suspension surprise, après qu’une majorité de députés ont refusé par un vote à main levée la poursuite des débats.