Grichka Bogdanoff, l’un des jumeaux stars des années 1980 pour avoir lancé la première émission télévisée de science-fiction en France, est décédé ce mardi à l’âge de 72 ans dans un hôpital parisien, a annoncé son agent.

« Entouré de l’amour de sa famille et des siens, Grichka Bogdanoff s’est éteint paisiblement, le 28 décembre 2021, pour rejoindre ses étoiles », a écrit sa famille dans un communiqué. Grichka était célibataire, sans enfants, contrairement à son jumeau Igor, père de six enfants.

Sur CNews, Michel Chevalet, journaliste scientifique, lui a immédiatement rendu hommage, notamment pour ses talents de vulgarisateur scientifique. Même chose sur Twitter où l’émission de science-fiction Temps X qu’il présentait avec son frère Igor sur TF1 est fréquemment rappelée par les internautes.

« C’était un garçon d’une intelligence incroyable »

Le présentateur Christophe Beaugrand ​lui évoque « la douce folie des Bogdanoff. Que d’interviews échevelées, de fous rires partagés lors de tournages pour 50 minutes inside ou aux Grosses Têtes… Adieu Grichka, tu vas désormais tutoyer les étoiles de près ». Tandis que de son côté, Cyril Hanouna se dit « vraiment très affecté. Il va beaucoup me manquer. C’était un garçon d’une intelligence incroyable et d’une autodérision qui forçait le respect. J’ai des souvenirs de fou avec lui. Je pense fort à Igor et à sa famille. Très triste ».

Côté politiques, Robert Ménard, maire extrême-droite de Béziers, témoigne : « A #Béziers, nous avions passé de très beaux moments ensemble. Il était passionnant. »

Grichka Bogdanoff se distinguait du fait de son physique singulier, sur lequel son frère et lui refusaient d’apporter des explications. « Nous revendiquons d’avoir une gueule d’extraterrestres », affirmaient-ils ainsi en 2010 sans autres détails. Ce physique leur a souvent valu les moqueries d’humoristes que les internautes se repartageaient ce mardi.