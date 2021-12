Le patron du fabricant de véhicules électriques Tesla et de la société d’exploration spatiale SpaceX Elon Musk a été désigné ce lundi personnalité de l’année par le magazine américain Time. Homme le plus riche de la planète avec une fortune estimée à 265,4 milliards de dollars par le magazine Forbes, Elon Musk, 50 ans, succède au président des États-Unis Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris.

Connu pour sa personnalité fantasque et coutumier d’envolées sur Twitter, où il compte plus de 66 millions d’abonnés, l’entrepreneur d’origine sud-africaine, naturalisé canadien puis américain, n’est pas un personnage consensuel.

Le projet de coloniser Mars

« Elon Musk a passé sa vie à défier les jaloux ; il semble aujourd’hui être en position de les remettre à leur place », écrivent les journalistes du Time dans leur portrait consacré à l’entrepreneur milliardaire. L’année 2021 a été faste pour Elon Musk et ses entreprises. SpaceX a remporté en avril un contrat exclusif avec la Nasa pour envoyer les premiers astronautes sur la Lune depuis 1972.

En septembre, la société a envoyé dans l’espace quatre touristes spatiaux pour la première mission orbitale de l’Histoire ne comptant aucun astronaute professionnel à bord. Elon Musk parle avec enthousiasme de son projet de coloniser Mars au cours des prochaines années. Tesla, dont la valeur boursière a dépassé les 1.000 milliards de dollars à Wall Street en octobre, continue pour sa part de dominer le marché très prisé des véhicules électriques.

Plus de 11 millions d’actions écoulées

« Notre objectif avec Tesla a toujours été de servir d’exemple à l’industrie automobile en espérant que les autres constructeurs fabriquent aussi des véhicules électriques afin d’accélérer la transition vers des technologies durables », a indiqué Elon Musk dans un entretien accordé au Time.

Le dirigeant a lancé il y a quelques semaines un sondage sur Twitter, demandant à ses abonnés s’il devait ou non vendre 10 % de ses actions dans l’entreprise. La majorité des participants s’y est dite favorable. Elon Musk a depuis écoulé plus de 11 millions d’actions Tesla. Côté divertissement, il a animé en mai la célèbre émission de divertissement Saturday Night Live sur NBC.

Le magazine Time décerne le titre de « Personnalité de l’année » depuis 1927. Le dernier grand patron américain à l’avoir obtenu est le PDG de Facebook Mark Zuckerberg, récompensé en 2010.