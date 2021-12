Christophe Hondelatte va faire son retour sur le petit écran. Son émission Hondelatte raconte, diffusée sur Europe 1 depuis 2016, va être adaptée l’année prochaine sur Canal+, a annoncé le journaliste au JDD.

« Ce sera une transposition télé de l’émission d’Europe 1. Avec un plateau dédié et une technologie tout à fait innovante, jamais utilisée à ce jour en France. Je n’en dis pas plus », a déclaré le journaliste, dont les talents de conteurs de faits divers ont fait le succès. En octobre, Médiamétrie avait recensé 9,6 millions de téléchargements de l’émission Hondelatte raconte, soit une hausse de 50 % en un an.

Loin du style Alain Decaux

Si pour l’heure, « aucune date précise n’est arrêtée », le principe de l’émission télé sera « simple », d’après Christophe Hondelatte. Il s’agira d'« un récit face caméra par un narrateur plus comédien qu’il n’a jamais été. Mais ça ne ressemblera pas à ce que faisait Alain Decaux en son temps, à savoir un type face caméra devant une table avec une carafe d’eau et un verre », ce sera « une vraie mise en scène ».

Il ne sera toutefois pas en terrain inconnu. Le journaliste a en effet présenté de 2000 à 2011, l’émission Faites entrer l’accusé sur France 2.