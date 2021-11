« Face aux Territoires », c’est une émission politique lancée par Ouest-France, TV5 Monde et Nice Matin et à laquelle 20 Minutes participera jeudi 2 décembre. Un rendez-vous hebdomadaire, présenté par Cyril Viguier, qui a cours depuis la rentrée de septembre et se veut différent des émissions politiques diffusées sur les medias nationaux, notamment parce que le format souhaite permettre aux citoyens d’interpeller leurs représentants sur des sujets de vie quotidienne.

L’émission est aussi diffusée sur les chaînes du groupe Rossel. L’objectif de cette émission étant de donner la parole aux Françaises et aux Français, les équipes de Nice Matin et Ouest-France relaieront chaque semaine caméra au poing des questions de téléspectateurs à l’intention des invités.

L’invité de « Face aux Territoires » jeudi sera Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées. Rendez-vous à partir de 9h30.