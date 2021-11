Jean-Pierre Pernaut atteint d'un cancer du poumon

Il mène une nouvelle bataille contre le cancer. L’ancien présentateur du journal de 13h de TF1 Jean-Pierre Pernaut a annoncé lundi soir être atteint d’un cancer du poumon, précisant aussitôt que « tout (allait) bien pour l’instant ». « J’ai appris cette maladie au mois de mai dernier. J’ai subi une première opération début juillet, un traitement qui continue depuis quelques semaines », a-t-il expliqué dans une vidéo publiée sur Twitter, confirmant une « fuite dans les médias ». « Tout va bien pour l’instant. On surveille. Tout est sous contrôle ».

Sur le plateau de TPMP, sa femme, Nathalie, a précisé qu’une partie d’un premier poumon lui avait été retirée en juillet, mais qu’en « septembre, ça a attaqué l’autre poumon ». Une nouvelle opération étant impossible, l’ancien présentateur suit actuellement un traitement par radiothérapie.

"Cancer du poumon, c'est violent"



Jean-Pierre Pernaut, 71 ans, a rappelé avoir déjà été traité pour un cancer de la prostate. « J’attendais un moment pour en parler. Si j’en parle, d’abord je pense qu’il ne faut pas avoir peur du cancer ; j’en ai eu un : la prostate, vous le savez. J’en ai parlé pour essayer d’améliorer la prévention. Même chose pour le poumon, je pensais que ça n’arrivait qu’aux autres pendant des années et des années, on m’a dit d’arrêter de fumer. J’y ai pas cru, et bien j’aurais dû arrêter ».