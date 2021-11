Le mouvement continue. La grève d’une partie du personnel de la chaîne de télévision d’information internationale France 24, démarrée jeudi matin, a été reconduite au moins jusqu’à lundi soir, indique vendredi le compte Twitter du mouvement, « F24 Solidaires ». « Les salariés et pigistes de France 24 réunis en assemblée générale viennent de voter à 60 % la reconduction de la grève au moins jusqu’à lundi soir », est-il écrit. « Une nouvelle assemblée générale se tiendra lundi à 16h30 », est-il précisé dans le même tweet.

Lors d’une réunion entre la direction et les syndicats commencée vendredi matin et qui a duré près de 5 heures, des « propositions ont été faites, mais elles ne sont pas satisfaisantes pour la majorité de l’assemblée générale », a déclaré à l’AFP Florent Rodo, pigiste depuis neuf ans et demi à France 24 et membre de la délégation de 12 personnes désignée par l’assemblée générale pour négocier avec la direction et les syndicats.

La direction reconnaît « un malaise »

« On nous a promis une cinquantaine d’embauches de CDI d’ici 2023. C’est un calendrier un peu long. Il y aurait une trentaine d’embauches à la rentrée 2022 et le reste l’année d’après », a-t-il détaillé. En outre, « sur le management toxique, la culture du copinage, on n’a vraiment pas été entendu. On n’a pas vraiment l’impression que la direction a pris la mesure du malaise », a-t-il ajouté.

Les salariés en colère avaient initié il y a une semaine le vote d’une motion de défiance à l’encontre d’une partie des dirigeants de la chaîne, dénonçant « une profonde dégradation de [leurs] conditions de travail ». Dans un entretien lundi sur France Inter, la directrice de France 24 Vanessa Burggraf avait reconnu « un malaise » au sein de la rédaction de la chaîne et qu’il fallait « en sortir ».

France 24 propose quatre chaînes mondiales d’information continue (en français, en anglais, en arabe et en espagnol), émettant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans 444 millions de foyers sur les 5 continents. Elle propose ses programmes depuis la fin 2006 et appartient au groupe France Médias Monde (qui chapeaute également RFI).