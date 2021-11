JoeyStarr lance son magazine de cuisine

Du freestyle au lifestyle… JoeyStarr est en train de concocter son propre magazine, dédié à la cuisine, a annoncé le rappeur ce mardi dans l’émission de Philippe Vandel Culture médias sur Europe 1.

« C’est un magazine papier. Ça va être quelque chose… Un peu mon monde à moi de la cuisine. Des chefs militants. Des chefs réfugiés. Des gens atypiques. Des gens qui ont de vraies histoires à raconter. Je crois que j’aime les chefs parce qu’il y a toute l’histoire humaine qui va avec », a expliqué le héros du Remplaçant.

Ce magazine semestriel sera intitulé « Five Stars ». « On va faire un truc qui ne se la raconte pas. On va rappeler que manger est une fête, que la cuisine est aussi essentielle que le temps passé dans ta salle de bain et ta chambre. Manger c’est le partage », poursuit-il. De quoi mettre ses fans en appétit !