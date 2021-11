40% des jeunes de moins de 25 ans vivent avec un trouble anxieux généralisé, et 21% avec des symptômes de dépression modérément sévères ou sévères, d'après une enquête réalisée par la fondation Fondamental en janvier 2021. Même avant la crise sanitaire, plus d'un adolescent sur sept âgé de 10 à 19 ans vivait avec un trouble mental diagnostiqué, selon les chiffres de l’Institute for Health Metrics and Evaluation de 2019.

20 Minutes a donc décidé de donner la parole à ces personnes, en lançant ce jeudi son nouveau programme sur Snapchat Discover : « Ma tête et moi ». Car si plusieurs influenceurs très suivis n’ont plus peur de parler de leurs troubles mentaux à leur communauté, faute de médiatisation traditionnelle, c’est directement sur les réseaux sociaux que les 15-24 évoquent leur état psychique, entre eux.

Animé par Lise Abou Mansour, journaliste à 20 Minutes, « Ma tête et moi » a pour objectif de comprendre certaines pathologies mentales, grâce aux témoignages de jeunes concernés, et tenter de trouver des solutions pour aller mieux.

