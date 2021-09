« 20 Minutes », le média qui fait du bruit

Vous aviez l’habitude de le récupérer dans un rack ? A partir de cette semaine, vos habitudes vont changer. 20 Minutes s’associe à l’Ecole Française d’Improvisation Théâtrale pour vous distribuer son journal oralement, aussi. Les titres vont en effet être parlés, chantés et déclamés par des comédiens dans différents lieux parisiens.

Une diffusion en mouvement

20 Minutes veut ainsi explorer de nouveaux modes de diffusion. Si trajets et habitudes ont été modifiés par les confinements et le télétravail, l’objectif pour 20 Minutes est de rester au plus près de ses lecteurs.

En 2020, nous avons mis en place la distribution à vélo, à Paris. En 2021, nous avons modifié nos lieux de diffusion en nous renforçant autour des pôles universitaires. Cette fois, nous voulons remettre au goût du jour les crieurs de rue. L’actualité bouge en permanence, 20 Minutes aussi.