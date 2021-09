CNews a annoncé ce lundi via un communiqué que « le CSA [Conseil supérieur de l’audiovisuel), par sa décision du 9 septembre, contraint [la chaîne] et Eric Zemmour à ne pas pouvoir continuer l’émission qu’ils faisaient ensemble » et, précise-t-elle « bien qu’Eric Zemmour ne soit pas déclaré candidat à l’élection présidentielle qui aura lieu dans 7 mois ».

La semaine dernière, le CSA a demandé aux médias audiovisuels de décompter les interventions du polémiste portant sur le débat politique national.

CNews dit regretter « une telle décision qui prive des millions de téléspectateurs

des interventions du chroniqueur ». Eric Zemmour, qui était à l’antenne du lundi au jeudi soir dans Face à l’info présenté par Christine Kelly, a réagi sur Twitter : «Le pouvoir en a rêvé, le CSA l'a fait. Le CSA nous contraint à arrêter l'émission. Ci-gît le débat public.»

Eric Zemmour a par ailleurs renoncé à tenir ses chroniques hebdomadaires dans Le Figaro et Le Figaro Magazine afin de se concentrer sur la promotion de La France n’a pas dit son dernier mot, qui paraîtra mi-septembre. « Il était partant pour un congé sans solde », a précisé le directeur des rédactions du Figaro, Alexis Brézet qui, en juin, avait assuré à ses troupes que le polémiste devrait se retirer de son média s'il venait à se lancer dans la course à l'Elysée.