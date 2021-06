Un départ inattendu ! L’humoriste Nicole Ferroni, chroniqueuse depuis près de sept ans dans la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé, a fait ses adieux surprises aux auditeurs en direct à l’antenne de France Inter ce matin.

Révélée dans On n’demande qu’à en rire sur France 2, la comique a présenté son dernier billet intitulé « Je suis venue te dire » et consacrée aux coulisses de la première matinale de France.

« Vous continuerez à écouter amoureusement votre radio »

La chroniqueuse a passé la dernière minute à dire au revoir aux auditeurs et a lancé : « Ce n’est pas ma dernière chronique de la saison, mais bien ma dernière chronique tout court. Après 7 ans et 344 chroniques de matinale, avec France Inter, on se sépare avant de ne plus s’aimer. Rassurez-vous, la garde partagée a été réfléchie. »

Et de terminer : « Auditeurs, vous continuerez à écouter amoureusement votre radio pendant que ceux à qui je manque pourront suivre mon travail à l’écran ou sur les réseaux. Prenez soin de vous ! ». « Un grand merci pour toutes ces années de 7/9 et bonjour la vie ! », lui a répondu Nicolas Demorand.