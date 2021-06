Jean-Pierre Pernaut revient à ses « premières amours » : la presse écrite. L’ancien présentateur phare du journal de 13 heures de TF1, lance vendredi son bimestriel sur les régions, un nouveau magazine qui confirme l’essor des publications portées par des vedettes de la télévision.

Au coeur des régions brassera sur 128 pages ses thèmes de prédilection : « la défense du terroir, la mise en valeur de la beauté de nos régions, la richesse de notre culture », dépeint le journaliste, cité dans un communiqué.

Dans la veine de « O, the Oprah »

En Une du premier numéro, tiré à 200.000 exemplaires, La France qui brille, une enquête sur « la fin des zones blanches », ou encore un sujet sur le devenir de la chasse, annoncent Burda Bleu, Media 5 et TF1 Licences, à l’origine du magazine.

Cette annonce s’inscrit dans une tendance en vogue depuis quelques années : le lancement de publications adossées à des figures populaires de la télévision, à l’image de O, the Oprah magazine produit dès 2000 par la célèbre présentatrice américaine Oprah Winfrey en partenariat avec le groupe Hearst.

En 2017, Mondadori a été précurseur en France avec le bimestriel Dr Good !, associé au médecin-animateur Michel Cymes. Le titre est tombé dans l’escarcelle de Reworld Media (Closer, Auto Plus, Pleine Vie, Grazia…) qui a racheté Mondadori France il y a deux ans. Le succès de cette publication, dont les ventes annuelles avoisinent plus ou moins les 200.000 exemplaires depuis 2018, ont inspiré les concurrents.

Stéphane Bern, Sophie Davant, Stéphane Plaza…

En octobre 2020, Reworld Media a créé un trimestriel, Mission patrimoine, sur la protection du patrimoine français, en collaboration avec Stéphane Bern. Un mois plus tard, CMI France a créé un bimestriel, intitulé S, le magazine de Sophie, pour les femmes de 50 ans porté par Sophie Davant, tiré à 220.000 exemplaires.

Et les lancements se sont encore accélérés : sortie en mars de Bienvenue chez vous by Stéphane Plaza, un bimestriel édité par Prisma ; Entre nous, autre bimestriel porté par Faustine Bollaert et diffusé à 200.000 exemplaires en mai par Reworld.

Enfin, CMI France s’est associé à l’ancien animateur Patrick Sébastien pour lancer en juin Jeux vous aime avec 270.000 exemplaires mis en vente.