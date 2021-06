Philousports, célèbre commentateur sportif sur les réseaux sociaux, est mort à 49 ans

Philousports, pour Brut. — Capture d'écran

Sa personnalité avait su séduire au-delà du strict cercle des fans de foot sur Twitter et Twitch. Philousports, figure emblématique des réseaux sociaux, est mort à 49 ans, a annoncé son agence de communication samedi soir. Il était atteint d’une sévère myopathie.

Philousports a débuté sa carrière sur Twitter en 2011, en créant des gifs à partir de matchs de foot. Son humour et son sens du commentaire décalé avaient fait de lui un des pionniers du réseau social en France. Depuis quelques années, il multipliait les initiatives et les collaborations, au-delà de Twitter.

Réactions émues

Lourdement handicapé, devant se déplacer en fauteuil et ayant subi une trachéotomie, Philousports s’était aussi attiré la sympathie de ses nombreux followers (plus de 263.000 sur Twitter) avec sa bonne humeur et sa bienveillance. Les réactions à l’annonce de son décès sont nombreuses et dressent le portrait, rare, d’un twitto unanimement apprécié.

Vendredi, Philousports avait ému ses fans dans une interview à Brut : « Ce qui me touche, c’est les gens qui te disent que tu sers à quelque chose. Tu n’es pas inutile. C’est ça que je veux être, quand je ne serai plus là. »