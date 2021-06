Distribution du journal 20 Minutes le 12 Octobre 2020, Paris. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

20 Minutes se réinvente ! C’est une révolution douce que vous tenez entre les mains. Un journal tout neuf, support papier d’un média qui a décidé de faire bouger toutes ses lignes ces derniers mois et dans les mois qui viennent.

Une proposition de lecture repensée

Premier changement donc, notre journal papier, dont nous modifions les jours de parution pour une proposition de lecture repensée. L’info est désormais en continu sur tous nos supports digitaux, nous vous proposons, trois jours par semaine, de prendre le temps d’approfondir des sujets qui vous concernent : la consommation le lundi, l’environnement le mardi, la culture et les sorties du week-end le vendredi.

Nous avons gardé nos essentiels : l’ouverture sur deux pages d’actualité locale qui participent de l’identité du journal, les formats courts et rapides à lire et la page Dix news. Notre ton aussi, précis, parfois impertinent et décalé. Et notre souci permanent d’être proche de vous, de vos modes de vie et des nouvelles tendances qui vous animent.

Un habillage graphique redynamisé

Pour rythmer votre lecture, nous conservons la page hebdomadaire « 20 Minutes avec », et nous vous proposons deux pages Pause contre une seule jusqu’à présent ainsi qu’une page qui vous est dédiée dans la rubrique Votre vie, votre avis. L’habillage graphique du journal a aussi été dynamisé pour mieux vous accompagner : filets plus marqués, aplats de couleur et photos détourées.

Ce n’est pas tout. Mais rien ne sert de tout vous dévoiler. On compte sur vous pour trouver toutes les nouveautés de cette nouvelle formule, que des changements sur nos supports digitaux accompagneront bientôt.

Très bonne lecture. N’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez grâce au formulaire ci-dessous. Vous pouvez même vous prendre en photo avec le journal ou le mettre en scène pour partager ce moment avec nous si vous le souhaitez ! Vos meilleurs clichés seront publiés dans une prochaine édition. A très vite donc.