Dans ton sudoku (et Robespierre). Patrick Sébastien s’apprête à lancer Jeux vous aime, un bimestriel destiné « à tous ceux qui cherchent à se détendre tout en se cultivant », comme l’annonce l’éditeur CMI France ce mardi. Au sommaire : des grilles de mots fléchés ou croisés – dont certaines conçues par l’humoriste et animateur lui-même, et des sujets sur « le bonheur, la bienveillance et l’espoir » (tout un programme). Au total, 270.000 exemplaires débouleront dans les kiosques pour le lancement.

Patrick Sébastien rejoint le club des figures du petit écran ayant un magazine à son image. En 2017, Mondadori a lancé la tendance avec le bimestriel Dr Good !, associé au médecin-animateur Michel Cymes. Le titre est tombé dans l’escarcelle de Reworld Media qui a racheté Mondadori France il y a deux ans.

En octobre, Reworld Media a créé un trimestriel, Mission patrimoine, sur la protection du patrimoine français, en collaboration avec Stéphane Bern. En novembre, CMI France a lancé un bimestriel, S, le magazine de Sophie, pour les femmes de 50 ans, porté par Sophie Davant.

En mars Bienvenue chez vous by Stéphane Plaza (Prisma) était mis en vente. Tandis qu’Entre nous (Reworld), bimestriel de Faustine Bollaert, débarquera dans les rayons vendredi.