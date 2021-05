Nicolas Sarkozy, à Paris le 29 Septembre 2020. — ISA HARSIN/SIPA

C'est une proposition d'Arnaud Lagardère, lui-même. La nomination de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy en tant que membre du conseil d'administration du groupe Lagardère sera proposée dans le cadre de l'assemblée générale du 30 juin, a indiqué la maison mère d'Hachette, d'Europe 1, du Journal du Dimanche et de Paris Match.

Le projet de transformation du groupe en société anonyme à conseil d'administration annoncé fin avril ainsi que la nomination des premiers administrateurs sera soumise au vote de l'AG. Dans le cadre de ce projet, Arnaud Lagardère va perdre le contrôle absolu sur l'entreprise héritée de son père Jean-Luc et devenir PDG avec un mandat de six ans.

Un long bras de fer sur la gouvernance de l'entreprise

Ce bouleversement résulte d'un accord trouvé avec les principaux actionnaires du groupe, à savoir Bernard Arnault (Groupe Arnault), Vincent Bolloré (Vivendi) et Joseph Oughourlian (Amber Capital) et met fin à un long bras de fer sur la gouvernance de l'entreprise. Il est également prévu que la société soit dotée d'un conseil d'administration composé de 11 membres.

Vivendi, premier actionnaire de Lagardère avec 27% des parts, doit également proposer son président du directoire de Vivendi Arnaud de Puyfontaine et deux administrateurs indépendants (Virginie Banet et Laura Carrere) au conseil d'administration de Lagardère. Les autres administrateurs devraient être nommés pour quatre ans, détaille la brochure de convocation.

Nicolas Sarkozy, président de la République 2007 à 2012 et ancien maire de Neuilly, est notamment membre du conseil d'administration et président du comité de la stratégie internationale du géant hôtelier Accor et membre du conseil d'administration et du comité stratégique de la société Groupe Lucien Barrière.